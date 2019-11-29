Son Dakika Haberleri: Balkan Göçmenleri Derneği'nden Kazım Kurt'a teşekkür ziyareti
Son Dakika Güncel Balkan Göçmenleri Derneği'nden Kazım Kurt'a teşekkür ziyareti - Son Dakika

Balkan Göçmenleri Derneği'nden Kazım Kurt'a teşekkür ziyareti

6 saat önce

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Balkan Göçmenleri Derneği ile buluştu.

Balkan Göçmenleri Derneği'nden Kazım Kurt'a teşekkür ziyareti, System.String[]

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Balkan Göçmenleri Derneği ile buluştu.


Balkan Göçmenleri Derneği, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti. Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarete Balkan Göçmenleri Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Başkan Kurt, bir süre konukları ile sohbet etti.


Başkan Kurt'a Yunus Emre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Balkan Gecesi'nde yaptığı ev sahipliği için teşekkür eden Balkan Göçmenleri Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri, muhacir dernekleri ile birlikte özlem dolu bir gece geçirdiklerini söyledi. Bu gecenin bir araya gelmelerine vesile olduğunu belirten Yönetim Kurulu üyeleri, "Bu gece Eskişehir'de bulunan muhacir dernekleri ile bir araya geldik. Folklor gösterileri yapıldı, şiirler okundu, türkülerimiz seslendirildi. Çok güzel bir gece idi, katkılarınız ve ev sahipliğiniz için teşekkür ederiz" dedi.


Balkan Göçmenleri Derneği'nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kazım Kurt, Eskişehir'de çok sayıda Balkan göçmeninin yaşadığını söyledi. Eskişehir'in Türkiye'nin küçük bir kesiti olduğunu vurgulayan Başkan Kurt, "Hepimiz bu güzel mozaiğin farklı renkleri olan birer parçasıyız. Yıllarca barış içinde yaşadık. Bu kardeşlik ortamının devam etmesi için de Odunpazarı Belediyesi olarak çalışmaya devam edeceğiz. Balkan Göçmenleri Derneği ve diğer muhacir dernekleri ile bir arada uyum içinde çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı, Kazım Kurt, Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:30 Kaynak: İHA
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