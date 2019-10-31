Son Dakika Haberleri: Balkan Göçmenleri Makedonya'da toplanıyor
Son Dakika Güncel Balkan Göçmenleri Makedonya'da toplanıyor

Balkan Göçmenleri Makedonya'da toplanıyor

6 saat önce

Makedonya'dan dünyanın değişik ülkelerine göç eden milyonlarca kişinin torunları yaklaşık bir asır sonra dedelerinin memleketi Kuzey Makedonya'nın Başkenti Üsküp'te bir araya geliyor.

Balkan Göçmenleri Makedonya'da toplanıyor, System.String[]

Makedonya'dan dünyanın değişik ülkelerine göç eden milyonlarca kişinin torunları yaklaşık bir asır sonra dedelerinin memleketi Kuzey Makedonya'nın Başkenti Üsküp'te bir araya geliyor. Kuzey Makedonya'nın daveti üzerine toplanacak olan dünyanın çeşitli ülkelerindeki göçmenlerin torunları kültürel ve sosyal alanda iş birliği yapıp kaynaşacaklar. Konferansa Türkiye'yi temsilen Aydın Büyükşehir Uluslararası Makedonya ve Rumeli Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği olarak katılacaklarını belirten Dernek Başkanı Turgut Gülmüş, "Yaklaşık bir asır sonra göç geldiğimiz topraklarda Aydın ilimizi ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edip tanıtacağız" dedi.

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Göç İdaresi Bakanlığı tarafından 3 gün sürecek bir konferans düzenlendi. 1-3 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan konferansa 16 ülkeden göçmenleri temsil eden dernekler katılacak.

Konferansa Türkiye'yi temsilen Aydın Büyükşehir Uluslararası Makedonya ve Rumeli Göçmenler Kültür ve Dayanışma Derneği olarak Fikret Sak ile birlikte katılacaklarını belirten Başkan Turgut Gülmüş, "Dernek olarak Temmuz ayında Makedonya Göç İdaresi Bakanlığı'nı delegasyonu ile birlikte Aydın'a davet edip kültürle çalışmalara başlamıştık. Bu kapsamda Sırbistan ve Makedonya'nın katılımı ile festival düzenledik. Şimdi de 1-3 Kasım tarihleri arasında Üsküp'te bir araya geliyoruz. Bu konferansta kültürel çalışmaların yanında, turizm, eğitim, dil ve kültürel sosyal işbirliği projeleri üzerinde çalışmalar yapacağız" diye konuştu.

Üsküp'te Aydın ve Türkiye'nin tanıtımı için de Aydın Valiliği ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın destekleri ile tanıtım çalışmaları yapacaklarını da belirten Başkan Gülmüş, kendilerine destek veren Aydın Valiliği'ne ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na teşekkür etti.

(İHA)

Makedonya, Üsküp, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 07:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



EGM açıkladı: 612 araç trafikten men edildi
Ali Babacan AK Parti'den oy alır mı? Mahir Ünal'dan anket açıklaması Son Dakika: MSB: Yakalanan 18 rejim askeri Rusya ile koordineli teslim edildi CHP'li Bekaroğlu'ndan metrodaki skandala tepki: Bu vatandaşa yapılanla şort giyen kadına yapılan arasında ne fark var?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 02:35:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balkan Göçmenleri Makedonya'da toplanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]