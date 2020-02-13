Balkan Golf Şampiyonası Antalya'da başladı - Son Dakika
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Balkan Golf Şampiyonası Antalya'da başladı

6 saat önce

Taurus ve Classis Golf Külüpleri tarafından bu yıl ilki düzenlenen Balkan Golf Şampiyonası Antalya'da başladı.

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Taurus ve Classis Golf Külüpleri tarafından bu yıl ilki düzenlenen Balkan Golf Şampiyonası Antalya'da başladı.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan Antalya Golf Kulübü sahalarında gerçekleştirilen turnuvaya Türkiye, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Romanya, Bulgaristan, Arnavutluk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) golf kulüplerinden amatör 104 sporcu katılıyor.

Organizasyon hakkında bilgi veren turnuva direktörü ve Taurus Golf Kulübü Başkanı Recep Turan, turnuvanın amacının, Balkan ülkelerinde bulunan amatör golfçüleri bir araya getirmek ve Antalya'daki golf turizmini yabancı sporculara tanıtmak olduğunu söyledi.

Turan ayrıca turnuvayı geleneksel hale getireceklerini kaydetti.

Üç gün sürecek organizasyonda golfçüler 54 çukurda mücadele edecek.

Turnuva 15 Şubat Cumartesi günü sona erecek.

Antalya, serik, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 06:00 Kaynak: AA
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