Balkan-Güney Doğu Avrupa Haber Ajansları Kosova'da buluştu - Son Dakika

KosovaPress Haber Ajansının ev sahipliğinde düzenlenen 29. Balkan-Güneydoğu Avrupa Haber Ajansları Birliği (ABNA-SE) Genel Kurulu ve Konferansı'nın açılış resepsiyonu, Kosova'nın başkenti Priştine'de yapıldı.

Ulusal Müze'de düzenlenen resepsiyonda AA'yı, Genel Yayın Yönetmeni ve Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Özhan ile Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Yusuf Özkır temsil etti.

Arnavutluk Telegrafik Ajansı Genel Müdürü ve ABNA-SE Dönem Başkanı Armela Krasniqi, burada yaptığı konuşmada, medyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde artan sorumluğuna işaret etti.

Krasniqi, medya kuruluşlarının, salgın nedeniyle yayınlarına hiç olmadığı kadar dikkat etmesi gerektiğini vurgulayarak "Salgının ilk gününden itibaren medya özgürlüğü büyük zorluklarla karşı karşıya kaldı. Bu son derece olağandışı durumun haberleştirilmesine yönelik talep arttı ve evlerine kapanan halk, bilgi için susamıştı. Zor bir yıl oldu, gördük ki tüm kamuoyu haberlerle çok daha fazla ilgilendi." diye konuştu.

KosovaPress Üst Yöneticisi Skender Krasniqi de Avrupa Haber Ajansları Birliğine üye olmayı hedeflediklerini belirterek "Salgın, hayatın ve işin her kesiminde büyük sonuçlara yol açarken medya alanında gelecekte işleyeceğimiz biçimleri ve yolları eskisinden farklı şekilde yönlendirecek gibi görünüyor. Burada ajanslarımızı temsilen her birimiz için zorlukları en iyi şekilde aşmayı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Genel kurulda AA'nın tasarladığı, ABNA-SE'nin yeni internet sitesi ve logosu, AA Genel Yayın Yönetmeni ve Genel Müdür Yardımcısı Özhan tarafından tanıtılacak.

"Kovid-19 Sonrası Çağda Medya ve Haber Ajansları" adlı konferansın da yer aldığı etkinlik, 19 Eylül Pazar günü sona erecek.