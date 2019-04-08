Son Dakika Haberleri: Balkan Halk ve Veteranlar Şampiyonası, Kemer'de

Balkan Halk ve Veteranlar Şampiyonası, Kemer'de

1 saat önce

Türkiye Badminton Federasyonu'nun rahmetli başkanı Prof. Dr. Faik İmamoğlu adına düzenlenecek olan Halk ve Veteranlar Balkan Badminton Şampiyonası, 11-14 Nisan tarihleri arasında Antalya Kemer'de yapılacak.

Balkan Halk ve Veteranlar Şampiyonası, Kemer'de, System.String[]
Türkiye Badminton Federasyonu'nun rahmetli başkanı Prof. Dr. Faik İmamoğlu adına düzenlenecek olan Halk ve Veteranlar Balkan Badminton Şampiyonası, 11-14 Nisan tarihleri arasında Antalya Kemer'de yapılacak.

Türkiye, Bulgaristan, Hırvatistan, Makedonya, Ermenistan ve Moldova olmak üzere 6 ülkeden 182 sporcu madalya mücadelesi verecek.

35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+, 70+ yaş üstü olmak üzere Veteran Badmintoncular 5 kategoride yarışacaklar.

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik'in de 50+ yaş üstü tek erkekler kategorisinde katıldığı şampiyonada 11 Nisan ön eleme müsabakaları, 12-14 Nisan ana tablo müsabakaları gerçekleşecek. Milli formamızı taşıyacak tüm veteran sporculara başarılar dileyen başkan Özmekik, amacının gençlere örnek olmak olduğunu vurguladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 08:55 Kaynak: DHA

Türkiye, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


TAV, Atatürk Havalimanı Operasyonlarının Durdurulması Nedeniyle 4 Bin 500 Kişiyi İşten Çıkarıyor Facebook Reklamları Artık Vergiye Tabi Survivor Yarışmacısı Melisa'dan Aşk Tepkisi Erdoğan, S-400 Tartışmalarına Son Noktayı Koydu: Bu İş Bitmiştir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 22:02:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balkan Halk ve Veteranlar Şampiyonası, Kemer'de
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]