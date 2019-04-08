Balkan Halk ve Veteranlar Şampiyonası, Kemer'de
1 saat önce
Türkiye Badminton Federasyonu'nun rahmetli başkanı Prof. Dr. Faik İmamoğlu adına düzenlenecek olan Halk ve Veteranlar Balkan Badminton Şampiyonası, 11-14 Nisan tarihleri arasında Antalya Kemer'de yapılacak.
Türkiye
Badminton Federasyonu'nun rahmetli başkanı Prof. Dr. Faik İmamoğlu
adına düzenlenecek olan Halk ve Veteranlar Balkan Badminton Şampiyonası, 11-14 Nisan tarihleri arasında Antalya Kemer
'de yapılacak.
Türkiye, Bulgaristan
, Hırvatistan
, Makedonya
, Ermenistan
ve Moldova
olmak üzere 6 ülkeden 182 sporcu madalya mücadelesi verecek.
35+, 40+, 45+, 50+, 55+, 60+, 65+, 70+ yaş üstü olmak üzere Veteran Badmintoncular 5 kategoride yarışacaklar.
Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik'in de 50+ yaş üstü tek erkekler kategorisinde katıldığı şampiyonada 11 Nisan ön eleme müsabakaları, 12-14 Nisan ana tablo müsabakaları gerçekleşecek. Milli formamızı taşıyacak tüm veteran sporculara başarılar dileyen başkan Özmekik, amacının gençlere örnek olmak olduğunu vurguladı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 08:55 Kaynak: DHA
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