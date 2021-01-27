Balkan köylerinde kar yağışı etkili oldu - Son Dakika

Balkan köylerinde kar yağışı etkili oldu
27.01.2021 11:43
Balkan köylerinde kar yağışı etkili oldu Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Balkanlara sınır olan Hamzabeyli köyünde şiddetli kar yağışı etkisini gösterdi.
Balkan köylerinde kar yağışı etkili oldu
EDİRNE - Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Balkanlara sınır olan Hamzabeyli köyünde şiddetli kar yağışı etkisini gösterdi.
Lalapaşa ilçesine bağlı Hamzabeyli köyünde hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 1 dereceye düşmesiyle birlikte gece başlayan kar yağışı sabahın erken saatlerinde etkisini artırdı. Her yerin tamamen beyaza büründüğü köyde kar kalınlığı bazı bölgelerde çizme boyuna yaklaştı. Araçların ilerlemekte güçlük çektiği köyde ulaşım traktörlerle sağlanıyor. Ayrıca birçok evin çatısında buz ve kar sarkıtları da oluştu. Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunun trafiğe kapanmaması için karayolları ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
Son Dakika CHP'li başkanın tecavüzüne uğradığını iddia eden kadın konuştu: Alan memnun veren memnun diyerek yaşananların üstünü örttüler Kılıçdaroğlu'nun kürsüdeki öfkeli haliyle ilgili iddia: CHP'den kopuşları engellemeyi ve kararsızları yanında toplamayı hedefliyor Kız arkadaşını cinsel ilişki sonrası spermini çalmaya çalışırken yakaladı Can Yaman ve Diletta Leotta aşk sarhoşu! Yeni görüntüleri ortaya çıktı İngiltere'de bir eve bıçak zoruyla girmeye çalışan saldırgan, genç kadına tecavüz etti Vuhanlı doktordan gündem yaratacak korona itirafı: Bize salgını 52 gün boyunca zorla gizlettiler Bakanlık tek tek denetleyip cezalarını kesti! İşte fırsatçıların en fazla fahiş fiyat artışı yaptığı ürünler Yarı çıplak paylaşımlarına devam eden Deniz Akkaya, bu kez de yastık pozuyla olay oldu