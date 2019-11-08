Son Dakika Haberleri: Balkan Kros Şampiyonası'na Kayseri'den 4 sporcu
Son Dakika Spor Balkan Kros Şampiyonası'na Kayseri'den 4 sporcu

Balkan Kros Şampiyonası'na Kayseri'den 4 sporcu

8 saat önce

Karadağ'da yapılacak olan Balkan Kros şampiyonasında Kayseri TOHM sporcularından Ersin Tekal, Ömer Şen, Fatma Arık ve Ayşe Ecer Türkiye'yi temsil edecek.

Balkan Kros Şampiyonası'na Kayseri'den 4 sporcu, System.String[]

Karadağ'da yapılacak olan Balkan Kros şampiyonasında Kayseri TOHM sporcularından Ersin Tekal, Ömer Şen, Fatma Arık ve Ayşe Ecer Türkiye'yi temsil edecek.


9 Kasım 2019'da Karadağ'da düzenlenecek olan müsabakalarda sporcular Türkiye adına mücadele edecek.


Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Murat Eskici; Balkanlarda Türkiye'yi temsil edecek sporculara ve Atletizm Milli takımına başarılar diledi. - KAYSERİ

Karadağ, Türkiye, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 12:12 Kaynak: İHA
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