SPOR Balkan Kupası'nda şampiyon olan THY yurda döndü - Son Dakika

SPOR Balkan Kupası'nda şampiyon olan THY yurda döndü

SPOR Balkan Kupası'nda şampiyon olan THY yurda döndüEnver ALAS - Balkan Kupası'nda Sırbistan ekibi Zeleznicar'ı mağlup ederek üst üste ikinci kez Balkan Kupası'nın sahibi olan Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, yurda döndü.

SPOR Balkan Kupası'nda şampiyon olan THY yurda döndü

Enver ALAS - Balkan Kupası'nda Sırbistan ekibi Zeleznicar'ı mağlup ederek üst üste ikinci kez Balkan Kupası'nın sahibi olan Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, yurda döndü. Türk Hava Yolları Başantrenörü Marcello Abbondanza, Kulübümüz için üst üste kazanılan ikinci kupa oldu. Şimdi Challenge Cup'ı kazanmaya çalışacağız dedi.

2020 Balkan Kupası'nda şampiyon olan ve 2020 CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı elde eden Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, Belgrad'dan şampiyonluk kupası ile geldi.

ŞEYMA ERCAN HEDEF CHALLENGE CUP'TA ŞAMPİYONLUK

İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan başarılı smaçör Şeyma Ercan, kazandıkları başarıdan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Ercan, Pandemi sürecinde yurt dışına çıkıp maç oynamak hepimiz için heyecan verici ve korkutucuydu. Ama çok şükür güzel atlattık. Bu ikinci kupamız oldu kulüp adına. Geçen sene de Balkan Kupası'nı bu zamanlarda kazanmıştık. Ardından CEV Challenge Kupası'nda yolumuza çok güzel devam ediyorduk. Ancak korona nedeniyle durmak zorunda kaldı. Bu yılki hedefimiz Challenge Cup'ta şampiyonluk. Bu nedenle Balkan Kupası bizim için ekstra bir önem arz ediyordu. Yolumuza devam edeceğimiz için mutluyuz dedi.

ABBONDANZA BALKAN KUPASI BENİM İÇİN BİR İLK OLDU

Başantrenör Marcello Abbondanza ise Daha önce birçok kupa kazandım ancak Balkan Kupası benim için bir ilk oldu. Kulübümüz için de ikinci kupa oldu. Şimdi Challenge Cup'ı kazanmaya çalışacağız ifadelerini kullandı.

SPOR Balkan Kupası'nda şampiyon olan THY yurda döndü

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Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 00:14 - Kaynak: DHA

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