Kürek Milli Takımı seçme yarışları Adıyaman'da yapıldı - Son Dakika
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Kürek Milli Takımı seçme yarışları Adıyaman'da yapıldı

29.08.2022 14:56
Kürek Milli Takımı seçme yarışları Adıyaman'da yapıldı

Balkan Kürek Şampiyonası öncesi milli takım seçme yarışları Adıyaman'da düzenlendi.

Balkan Kürek Şampiyonası öncesi milli takım seçme yarışları Adıyaman'da düzenlendi.

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Gölbaşı Tabiat Gölü'nde gerçekleştirilen yarışmalarda 10 kulüpten 39 sporcu kıyasıya mücadele etti.

Başarılı olan sporcular, Bosna Hersek'te düzenlenecek Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Milli takıma seçilen sporcular, Gazihan Dede Mesire Alanı'nda 10 gün kampa girecek.

Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, AA muhabirine, Balkan Şampiyonası'nın seçmelerinin yapıldığını söyledi.

Milli takım kampına katılma hak kazanan gençlerin şampiyonada yarışacağını beliren Ertürk, "Burada güzel performans gösteren çocuklarımızın milli takım kampına dahil olup, Bosna Hersek'te bizi layığıyla temsil edeceklerini düşünüyoruz. Amacımız orada hem kadınlarda hem de erkeklerde Balkan şampiyonu olarak yarışları tamamlayıp, bayrağımızı göndere çektirmek." ifadelerini kullandı.

Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Bayülken de seçmelerin tamamlandığını aktararak, "38 kişilik bir ekip var ve Adıyaman Gazihan Dede Su Sporları Merkezinde yaklaşık 10 gün boyunca kampta olacağız." şeklinde konuştu.

Sporculardan Alper Şevket Eren ise Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası'nda madalya kazandığını, Balkan Şampiyonası'na da katılma hakkı elde ettiğini dile getirdi.

Antrenmanların zorlu geçtiğini kaydeden Eren, "Antrenmanlarımız tatil yapmadan aralıksız devam ediyor. Kamptan kampa geçiyor, çift antrenman yapıyoruz. Amacımız Balkan Şampiyonası'ndan altın madalyalarla dönmek." şeklinde konuştu.

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Kaynak: AA

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