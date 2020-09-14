Balkan Maraton Şampiyonası'nda 3 madalya

Bulgaristan'ın Köstendil kentinde düzenlenen Balkan Maraton Şampiyonası'nı Türkiye 3 madalya ile tamamladı

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ukraynalı Artem Kazban'ın 2.28.17'lik derecesiyle birinci olduğu Balkan Maraton Şampiyonası'nda milli sporculardan Üzeyir Söylemez 2.30.01'le ikinci, Ahmet Alkanoğlu ise 2.36.49'la üçüncü sırayı aldı.

Şampiyonayı Türkiye'nin, takım sıralamasında Ukrayna ve Romanya'nın önünde zirvede tamamladığı da aktarıldı.