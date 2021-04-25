Balkan Maraton Şampiyonası'nda Türkiye erkekler kategorisi takım sıralamasında birinci oldu

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Balkan Maraton Şampiyonası'nda Türkiye erkeklerde kürsüde iki isimle yer alırken, takım halinde ise birinci oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonundan (TAF) yapılan açıklamaya göre, Balkan Atletizm Birliği üyesi 7 ülkenin katılımıyla düzenlenen şampiyonada Türkiye üç madalya elde etti.

Erkeklerde tasnif dışı yarışan Mert Girmalegesse 2.18.28 ile birinci olurken, Hüseyin Can 2.19.22 ile en iyi derecesini koşarak Balkan şampiyonluğuna ulaştı.

Balkan sıralamasında Halil Yaşın 2.24.08 ile ikinci, Ukrayna'dan Dimitri Pozhevilov ise 2.28.53'lik derecesiyle üçüncü sırayı aldı.

Kadınlarda ise Hırvatistan'dan Ana Stefulj 2.38.28 ile birinci oldu. Aynı yarışta milli atletler Büşra Nur Koku ve Sevilay Eytemiş, erkekler yarışında ise Ercan Arslan müsabakayı tamamlayamadı.

Böylece takım sıralamasında Türkiye erkeklerde 5 puanla Ukrayna'nın önünde yer alarak birinciliği elde etti.