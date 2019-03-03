Son Dakika Haberleri: Balkan Masterler Salon Şampiyonası Düzenlendi

Balkan Masterler Salon Şampiyonası Düzenlendi

1 saat önce

Bu yıl 4.'sü düzenlenen Balkan Masterler Salon Şampiyonası, Aslı Çakır Alptekin Atletizm Salonu'nda gerçekleştirildi.

Balkan Masterler Salon Şampiyonası Düzenlendi, System.String[]
Bu yıl 4.'sü düzenlenen Balkan Masterler Salon Şampiyonası, Aslı Çakır Alptekin Atletizm Salonu'nda gerçekleştirildi.

4. Balkan Masterler Salon Şampiyonası, 2-3 Mart 2019 tarihinde İstanbul'da Aslı Çakır Alptekin Atletizm Salonu'nda gerçekleşti. Şampiyonanın son yarışları da bugün yapıldı. Balkan Masterler Salon Şampiyonası, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Masterler Komitesi ile daha birçok destekçi ve gönüllüler tarafından organize edildi. Organizasyon, Avrupa ve Dünya Masterler federasyonlarının standartları doğrultusunda geleneksel salon şampiyonası özelliği de taşıyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 04:02 Kaynak: İHA

İstanbul, Atletizm, Aslı Alptekin, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul'da Ambulansa Yol Vermeyen Sürücünün Cezası Belli Oldu AK Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım Müjdeyi Verdi: Denizden Geçişler Ücretsiz Olacak

AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım, Yanına Gelen EYT'liye Böyle Seslendi: Sabır, Biraz Daha Sabır Arnavutköy'de Silahlı Çatışma 1 Ölü 3 Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.3.2019 17:19:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balkan Masterler Salon Şampiyonası Düzenlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]