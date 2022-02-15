Üye Girişi
Balkan mirası "Karacakılavuz" kadınların ilmekleriyle geleceğe taşınıyor - Son Dakika

Balkan mirası "Karacakılavuz" kadınların ilmekleriyle geleceğe taşınıyor

15.02.2022 11:00
Balkan mirası "Karacakılavuz" kadınların ilmekleriyle geleceğe taşınıyor

Tekirdağ'ın önemli kültürel simgelerinden ve gelişen teknolojiyle unutulmaya yüz tutan Karacakılavuz el dokumaları, kursiyer kadınların dokumalarıyla geleceğe aktarılıyor.

Tekirdağ'ın önemli kültürel simgelerinden ve gelişen teknolojiyle unutulmaya yüz tutan Karacakılavuz el dokumaları, kursiyer kadınların dokumalarıyla geleceğe aktarılıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde, kültürel coğrafi işaretli mirasın kaybolmaması için açılan kursa 10 kadın başvurdu.

Kursu başarıyla tamamlayan kadınlar, "dimi", "kirkitli" ve "cicim" tekniklerini kullanarak dokumacılığa başladı.

Kursiyerlerin yaptığı dokumalar, şehir dışından gelen protokol üyelerine hediye edilirken, zaman zaman da fuarlarda sergileniyor.

"Kadınlarımız da buna sahip çıkıyor"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, Karacakılavuz el dokumalarının Tekirdağ'ın önemli bir kültürü olduğunu ve unutulmaması gerektiğini söyledi.

Hacıoğlu, şehrin kültürel değerlerine sahip çıkıldığını belirterek şöyle devam etti:

"Karacakılavuz dokuması 144 yıllık bir gelenek. Halk arasında '93 Harbi' olarak bilinen, tarihteki Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında Bulgaristan'dan gelen insanlarımızın getirdiği bir kültürdür. Aslı hiç değişmeden tam 144 yıl bu topraklarda devam ediyor. Karacakılavuz'daki kadınlarımız da buna sahip çıkıyor. Zaten bu tip geleneksel el sanatlarının yaşaması ve gelecek kuşaklara aktarılmasıyla ilgili bir misyonu olduğu için, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan tezgahlar bize tahsis edildi. Açılan kursta hanımlar bu tezgahlarda çalışıyor."

2019'da coğrafi işaret aldı

Kentin kültürel simgesi dokumanın 2019 yılında coğrafi işaret aldığını anımsatan Hacıoğlu, Karacakılavuz dokumasının aynı zamanda somut olmayan kültür mirası olduğuna vurgu yaptı.

Hacıoğlu, bu dokumaların UNESCO kültür mirası olmasını hedeflediklerini ifade ederek, "Bu konuda hem halk eğitimimiz hem belediyelerimiz hem Karacakılavuz halkı, oradaki kooperatif ve Trakya Kalkınma Ajansı ile görüşmelerimiz olacak. İnşallah bu dokumayı UNESCO kültür mirasına hazırlayacağız. Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsünün de katkı ve desteğiyle Türkiye çapında bilinirliği ve tanınırlığı olan kültür mirasımızı dünyaya tanıtmaya çalışacağız." diye konuştu.

" Balkanlar'dan gelen bir teknik"

Kurs eğitmeni Yasemin Çınar da coğrafi işaret almış ürünlerin motifleriyle, özelliklerini bozmadan yeni ürünler tasarlamayı ve modernize ederek üretime kazandırmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Kadınların dokumayı öğrendikten sonra güzel ürünler ortaya çıkardığını anlatan Çınar, şunları kaydetti:

"Balkanlar'dan gelen bir teknik olan dokuma tekniğiyle çalışmakta, üzerine cicim dokuma tekniğiyle motifler işlemekteyiz. Yine yöresel Anadolu motifleri ve yörenin kendine has bazı özel motiflerini de uygulamaktayız. Burada kadınların ürettiği ürünler Tekirdağ'ın tanıtımı amacıyla kullanılıyor. Bazen fuarlarda sergileniyor, kamu kurum ve kuruluşlarınca şehir dışından gelen misafirlere ve protokol üyelerine hediye ediliyor. Kadınlarımız da bunlardan gelir elde edip aile bütçelerine destek oluyorlar."

YORUMLAR
500

Büyükşehir Belediyesi, Karacakılavuz, Tekirdağ, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balkan mirası 'Karacakılavuz' kadınların ilmekleriyle geleceğe taşınıyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:03 Galatasaray Başkanı Elmas: Başkan olduğum sürece Okan Buruk'la çalışmam
11:01 15 Şubat 2022'de Dolar/TL 13,60 seviyelerinde işlem görüyor
11:01 Fiat ve Peugeot'un birleşmesinden oluşan Stellantis, 20 bin aracını geri çağırdı!
10:56 Kalp Yarası dün neler oldu? Ayşe'yi kaybeden Ferit ne yapıyor?
10:43 İşgal beklenirken Kremlin'in açıklaması büyük ses getirdi: Putin müzakere ve diyaloğa hazır
10:41 Alparslan Büyük Selçuklu son bölümde neler oldu? Alparslan'ın yeni planı ne olacak?
10:38 Gole top toplayıcı engeli! Ender görülen olay hakemleri bir araya getirdi
10:30 Önce hap vermiş, sonra içki içirmişti! Başhekim, kadın doktora cinsel saldırıdan 15 yıl ceza aldı!
10:33 İnternet sitesine öyle bir ilan verdi ki gören aradı
10:30 Adana Demirspor Başkanı Sancak duyurdu! Şenol Güneş, Beşiktaş ile anlaştı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 11:12:21. #1.12#
SON DAKİKA: Balkan mirası "Karacakılavuz" kadınların ilmekleriyle geleceğe taşınıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement