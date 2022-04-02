Balkan Müslümanları ilk teravih için camilere akın etti - Son Dakika
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Balkan Müslümanları ilk teravih için camilere akın etti

02.04.2022 00:52
Balkan Müslümanları ilk teravih için camilere akın etti

SARAYBOSNA/BELGRAD/PODGORITSA/PRIŞTINE/NOVI PAZAR (AA) – Balkanlarda müminler ramazanın ilk teravih namazı için camilere akın etti.

SARAYBOSNA/BELGRAD/PODGORITSA/PRIŞTINE/NOVI PAZAR (AA) – Balkanlarda müminler ramazanın ilk teravih namazı için camilere akın etti.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde teravih namazı öncesi Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic vaaz verdi.

Kavazovic, inananlara zamanlarını namazla, oruçla, Kur'an'la, zikirle, iftarlarla geçirmelerini tavsiye ederek "İnancınızı güçlendirin, Allah ile ahdinizi yenileyin. Peygamberimiz Muhammed'in öğrettiği şekilde Müslüman olun." dedi.

Karadağ

Karadağ'da 130 camide ilk teravih namazı kılındı.

Başkent Podgoritsa'da Osmanagiç ve Staridoganjska camilerinde de teravih namazı eda edildi.

Cemaat yerel saatle 20.00'den itibaren camiye akın etti.

Camilerinin minareleri kandillerle süslendi.

Sırbistan

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Bayraklı Camisi'nde de müminler ramazanın ilk teravih namazı için buluştu.

Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesi Novi Pazar'da (Yeni Paza) Şehid-Abdulaziz Camisi'nde de Türkiye'den gelen hafızların iştirakiyle hatimle namaz kılındı.

Hırvatistan

Hırvatistan'da iki yıllık Kovid-19 tedbirleri dolayısıyla verilen aranın ardından müminler teravih için saf tuttu.

Müminlerin akın ettiği Zagreb Camisi'nde namazı Müftü Aziz Hasanovic kıldırdı.

Müftü Hasanovic, vaazında Müslümanları namaz kılmaya ve oruç tutmaya davet ederek "Dünya zor ve belirsiz zamanlardan geçiyor, inancımıza ve ibadetlerimize sarılalım." diye konuştu.

Kosova

Kosova Priştina'da müminler Sultan Mehmet Fatih Camisi'nde saf tuttu.

Kosova İslam Birliği Başkanı Müftü Naim Ternava, ramazan ayında toplumsal dayanışmanın arttığını belirterek "Bu ayda iftar sofraları sayesinde aile, akraba, dost ve yakınlarımızla daha bir yakınlaşıyoruz." dedi.

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Teravih Namazı, İslam Birliği, Saraybosna, Belgrad, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balkan Müslümanları ilk teravih için camilere akın etti - Son Dakika


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