Balkan Müzik ve Sanat Dergisi yayın hayatına başladı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Balkan Müzik ve Sanat Dergisi yayın hayatına başladı.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Balkan Müzik ve Sanat Dergisi yayın hayatına başladı.

TÜ'den yapılan yazılı açıklamada, ulusal ve uluslararası alanda önemli yere sahip 14 bilimsel dergisiyle, eğitime ve bilime katkıda bulunmayı misyon edinen TÜ'nün önemli bir ilke daha imza attığı belirtildi.

Yurt içi ve yurt dışında katıldığı birçok organizasyonda TÜ'yü başarıyla temsil eden Devlet Konservatuvarının konser performanslarının yanı sıra akademik başarılarıyla da gündeme geldiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından hazırlanan Balkan Müzik ve Sanat Dergisi nisan sayısıyla yayın hayatına merhaba dedi. Müzik ve diğer sanat alanlarının tümünü kapsayıcı nitelikteki sanatsal ve bilimsel araştırma yazılarının yayımlanabilmesi, bu alanlarda çalışmalar yapan akademisyenlere destek sağlanması ve bu yolla müzik ve diğer sanat alanlarının, çağımızın koşullarına uygun olarak gelişmesine katkıda bulunmak ve sosyal bilimler alanında sorunların çözümü için bir yayın aracı olarak hizmet vermek amacıyla yola çıkan 'Balkan Müzik ve Sanat Dergisi', Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın resmi yayın organı ve uluslararası hakemli akademik bir dergi olarak dikkati çekiyor. Derginin ilk sayısında, müzik, müzikoloji ve sahne sanatları alanında birbirinden değerli akademik çalışmalar yer almakta."

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