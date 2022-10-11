Balkan Ninnisi 15. Bo¨lu¨m 2. Tanıtımı - Son Dakika
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Balkan Ninnisi 15. Bo¨lu¨m 2. Tanıtımı

11.10.2022 11:44

Vardar Nehri'nin ikiye böldüğü, Taş Köprü'nün birleştirdiği Üsküp şehrinin hikayesi...Usta oyuncu kadrosu, samimi ve eğlenceli hikayesiyle çok seveceğiniz bir yapım geliyor!

Vardar Nehri'nin ikiye böldüğü, Taş Köprü'nün birleştirdiği Üsküp şehrinin hikayesi…

Usta oyuncu kadrosu, samimi ve eğlenceli hikayesiyle çok seveceğiniz bir yapım geliyor! Balkan insanının samimi, içten, neşeli ve eğlenceli öykülerini anlatan dizi, kadrosuyla da dikkat çekecek.

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Balkan Ninnisi Resmi Facebook Sayfası: https://www.facebook.com/balkanninisitrt

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TRT1 Resmi YouTube Kanalı: https://www.youtube.com/TRT1

? Balkan Ninnisi Kanalına Abone Ol: https://bit.ly/3Bdw4cY Vardar Nehri'nin ikiye böldüğü, Taş Köprü'nün birleştirdiği Üsküp şehrinin hikayesi…

Usta oyuncu kadrosu, samimi ve eğlenceli hikayesiyle çok seveceğiniz bir yapım geliyor! Balkan insanının samimi, içten, neşeli ve eğlenceli öykülerini anlatan dizi, kadrosuyla da dikkat çekecek.

-------------------------------------------

Balkan Ninnisi Resmi Facebook Sayfası: https://www.facebook.com/balkanninisitrt

Balkan Ninnisi Resmi Twitter Sayfası: https://twitter.com/balkanninnisi

Balkan Ninnisi Resmi Instagram Sayfası: https://www.instagram.com/balkanninnisitrt

Balkan Ninnisi Resmi YouTube Kanalı: https://www.youtube.com/balkanninnisitrt

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TRT1 Resmi Facebook Sayfası: https://www.facebook.com/TRT1

TRT1 Resmi Twitter Sayfası: https://twitter.com/trt1

TRT1 Resmi Instagram Sayfası: https://www.instagram.com/trt1

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#TRT

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#BalkanNinnisi

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Kaynak: DailyMotion.com

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Son Dakika TV Balkan Ninnisi 15. Bo¨lu¨m 2. Tanıtımı - Son Dakika

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