Balkan Ninnisi 16. Bo¨lu¨m Tanıtımı - Son Dakika
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Balkan Ninnisi 16. Bo¨lu¨m Tanıtımı

12.10.2022 10:43

Vardar Nehri'nin ikiye böldüğü, Taş Köprü'nün birleştirdiği Üsküp şehrinin hikayesi...Usta oyuncu kadrosu, samimi ve eğlenceli hikayesiyle çok seveceğiniz bir yapım geliyor!

Vardar Nehri'nin ikiye böldüğü, Taş Köprü'nün birleştirdiği Üsküp şehrinin hikayesi…

Usta oyuncu kadrosu, samimi ve eğlenceli hikayesiyle çok seveceğiniz bir yapım geliyor! Balkan insanının samimi, içten, neşeli ve eğlenceli öykülerini anlatan dizi, kadrosuyla da dikkat çekecek.

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Balkan Ninnisi Resmi Facebook Sayfası: https://www.facebook.com/balkanninisitrt

Balkan Ninnisi Resmi Twitter Sayfası: https://twitter.com/balkanninnisi

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TRT1 Resmi Facebook Sayfası: https://www.facebook.com/TRT1

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TRT1 Resmi Instagram Sayfası: https://www.instagram.com/trt1

TRT1 Resmi YouTube Kanalı: https://www.youtube.com/TRT1

? Balkan Ninnisi Kanalına Abone Ol: https://bit.ly/3Bdw4cY Vardar Nehri'nin ikiye böldüğü, Taş Köprü'nün birleştirdiği Üsküp şehrinin hikayesi…

Usta oyuncu kadrosu, samimi ve eğlenceli hikayesiyle çok seveceğiniz bir yapım geliyor! Balkan insanının samimi, içten, neşeli ve eğlenceli öykülerini anlatan dizi, kadrosuyla da dikkat çekecek.

-------------------------------------------

Balkan Ninnisi Resmi Facebook Sayfası: https://www.facebook.com/balkanninisitrt

Balkan Ninnisi Resmi Twitter Sayfası: https://twitter.com/balkanninnisi

Balkan Ninnisi Resmi Instagram Sayfası: https://www.instagram.com/balkanninnisitrt

Balkan Ninnisi Resmi YouTube Kanalı: https://www.youtube.com/balkanninnisitrt

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#TRT

#Dizi

#BalkanNinnisi

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Kaynak: DailyMotion.com

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Son Dakika TV Balkan Ninnisi 16. Bo¨lu¨m Tanıtımı - Son Dakika

Bu haber DailyMotion.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. DailyMotion.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı DailyMotion.com kurumudur.

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