Balkan Ninnisi 8. bölüm fragmanı yayınlandı! Balkan Ninnisi 8. bölüm fragmanı izle! Balkan Ninnisi yeni bölüm fragmanı izle! - Son Dakika
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Balkan Ninnisi 8. bölüm fragmanı yayınlandı! Balkan Ninnisi 8. bölüm fragmanı izle! Balkan Ninnisi yeni bölüm fragmanı izle!

17.08.2022 08:51
Balkan Ninnisi 8. bölüm fragmanı yayınlandı! Balkan Ninnisi 8. bölüm fragmanı izle! Balkan Ninnisi yeni bölüm fragmanı izle!

Önemli isimlerin başrollerde olduğu Balkan Ninnisi dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan Balkan Ninnisi dizisinin yeni bölümü ne zaman? Balkan Ninnisi 8. fragmanı yayınlandı mı? Balkan Ninnisi yeni bölüm fragmanı izle! Balkan Ninnisi 8. bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Balkan Ninnisi yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Balkan Ninnisi dizisinin 8. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Balkan Ninnisi konusu nedir? Balkan Ninnisi 8. Fragmanı nasıl izlenir! Balkan Ninnisi oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

BALKAN NİNNİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Jovanka ve Ertan'ın sırrının ortaya çıkması ile birlikte, konak savaş alanına döner. Dizi işinin olmaması herkesin umudunu kırar. Dizi işinin olmamasına Ertan'ın sebep olması Süleyman'ı çileden çıkarır. Süleyman, konağı büyük bir öfkeyle terk eder. 'Romeo ve Juliet' oyununu çocuklara öğreten Jovanka ve Ertan hakkında yapılan yalan haber, yine büyük tartışmalara sebep olsa da, Arif tiyatro işini halledip Mert'i mutlu ettiği için çok memnundur.

Bu yalan haberi duyan Süleyman ise gerçek olduğuna inanıp, konaktakilerin başına bela olacak bir sürpriz misafirle birlikte geri döner. Dayısına kendisini affettirmek isteyen Ertan, çareyi radyoyu büyütmekte arar. Ertan dayısının itibarını yeniden kazanması için radyoda özel bir yayın yapar.

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Balkan Ninnisi, Soğuk Haber, Son Dakika

Son Dakika Soğuk Haber Balkan Ninnisi 8. bölüm fragmanı yayınlandı! Balkan Ninnisi 8. bölüm fragmanı izle! Balkan Ninnisi yeni bölüm fragmanı izle! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balkan Ninnisi 8. bölüm fragmanı yayınlandı! Balkan Ninnisi 8. bölüm fragmanı izle! Balkan Ninnisi yeni bölüm fragmanı izle! - Son Dakika
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