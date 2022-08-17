Balkan Ninnisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Balkan Ninnisi 9. bölüm fragmanı izle! Balkan Ninnisi yeni bölüm fragmanı izle!

Balkan Ninnisidizisi TRT 1 ekranlarında Salı akşamı seyircisi ile buluşuyor. Yayınlandığı her bölüm gündeme gelen Balkan Ninnisi dizisi 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak konusu oldu. Herkesin severek izlediği Balkan Ninnisidizisi yeni bölüm fragmanında seyirciyi ne bekliyor. Balkan Ninnisi yeni bölüm fragmanı izle! TRT 1 ekranlarında yayınlanan Balkan Ninnisi 9. bölüm fragmanı izlemek için linke tıklayın. Balkan Ninnisiyeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Balkan Ninnisiyeni bölüm fragmanı izle! Balkan Ninnisi 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Detaylar haberimizdedir…
Balkan Ninnisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
Vardar Nehri'nin ikiye böldüğü, Taş Köprü'nün birleştirdiği Üsküp şehrinin hikayesi… Usta oyuncu kadrosu, samimi ve eğlenceli hikayesiyle çok seveceğiniz bir yapım geliyor! Balkan insanının samimi, içten, neşeli ve eğlenceli öykülerini anlatan dizi, kadrosuyla da dikkat çekecek.
BALKAN NİNNİSİDİZİSİ 9. BÖLÜM FRAGMAN İZLEME LİNKİ!
Erdal Özyağcılar : Süleyman
Özlem Türkad : Neriman
Merih Öztürk : Jovanka
Emre Bey : Ertan
Gözde Çığacı : Gülsüm
Hakan Boyav : Daniel
Suzana Akbelge
Deniz Gürkan : Gülbahar
Erman Saban : Hayati
Sarp Bozkurt : Arif
Süleyman Kara : Mustafa
Mustafa Jašar
Kaan Turgut : Pavel
Bedija Begovska
Elyesa Kaso
Can Kolukısa
Filiz Ahmet
Slagana Vujosevic
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