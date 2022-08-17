Balkan Ninnisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Balkan Ninnisi 9. bölüm fragmanı izle! Balkan Ninnisi yeni bölüm fragmanı izle!

Balkan Ninnisidizisi TRT 1 ekranlarında Salı akşamı seyircisi ile buluşuyor. Yayınlandığı her bölüm gündeme gelen Balkan Ninnisi dizisi 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak konusu oldu. Herkesin severek izlediği Balkan Ninnisidizisi yeni bölüm fragmanında seyirciyi ne bekliyor. Balkan Ninnisi yeni bölüm fragmanı izle! TRT 1 ekranlarında yayınlanan Balkan Ninnisi 9. bölüm fragmanı izlemek için linke tıklayın. Balkan Ninnisiyeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Balkan Ninnisiyeni bölüm fragmanı izle! Balkan Ninnisi 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Detaylar haberimizdedir…

BALKAN NİNNİSİDİZİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Balkan Ninnisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

BALKAN NİNNİSİDİZİSİ KONUSU NE?

Vardar Nehri'nin ikiye böldüğü, Taş Köprü'nün birleştirdiği Üsküp şehrinin hikayesi… Usta oyuncu kadrosu, samimi ve eğlenceli hikayesiyle çok seveceğiniz bir yapım geliyor! Balkan insanının samimi, içten, neşeli ve eğlenceli öykülerini anlatan dizi, kadrosuyla da dikkat çekecek.

BALKAN NİNNİSİDİZİSİ 9. BÖLÜM FRAGMAN İZLEME LİNKİ!

BALKAN NİNNİSİDİZİSİ OYUNCULARI

Erdal Özyağcılar : Süleyman

Özlem Türkad : Neriman

Merih Öztürk : Jovanka

Emre Bey : Ertan

Gözde Çığacı : Gülsüm

Hakan Boyav : Daniel

Suzana Akbelge

Deniz Gürkan : Gülbahar

Erman Saban : Hayati

Sarp Bozkurt : Arif

Süleyman Kara : Mustafa

Mustafa Jašar

Kaan Turgut : Pavel

Bedija Begovska

Elyesa Kaso

Can Kolukısa

Filiz Ahmet

Slagana Vujosevic

BALKAN NİNNİSİDİZİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI