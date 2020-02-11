Balkan Oktay: "Halkın parasını boşa harcamıyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balkan Oktay: 'Halkın parasını boşa harcamıyoruz' - Son Dakika

Balkan Oktay: "Halkın parasını boşa harcamıyoruz"

15 dakika önce

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, tasarruf tedbirleriyle 9 ay içinde belediyenin borcunun 14 milyon 600 bin liradan 8 milyon 12 bin liraya düşürüldüğünü kaydetti.

Balkan Oktay:

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, tasarruf tedbirleriyle 9 ay içinde belediyenin borcunun 14 milyon 600 bin liradan 8 milyon 12 bin liraya düşürüldüğünü kaydetti. Oktay, "Halkımızın parasını en doğru ve titiz biçimde harcayarak hizmet etmeye gayret ediyoruz" dedi.


Marmaris Belediyesi'nin 2019 yılının Mart ayında 14 milyon 600 bin lira olan borcu kısa bir sürede yaklaşık 6 buçuk milyon TL azaltıldı. Hiçbir mülk satışı gerçekleştirilmeden eritilen borçla ilgili Başkan Mehmet Oktay israfa son verdiklerini, Belediyenin gelir kaynaklarını akılcı bir şekilde kullandıklarını söyledi. Başkan Oktay, "Belediyemizin borcunu ödemek için hiçbir mülk satışı yapmadık. Biz sadece belediyemizin hali hazırdaki gelir kaynaklarını doğru kullandık. Örneğin su sporlarında yapılan ihalede toplamdaki 12 su parkurunun geliri 472 bin lira civarındayken bizim yaptığımız ihale sonucunda bu rakam 4 milyon 800 bin liraya çıktı. Neticede gerek kamuya gerekse hazineye ve belediyemize çok ciddi bir gelir sağladık. Devamında emlak vergilerimiz, kiralarımız sayesinde borcu düşürdük.


Belediyemizde tasarruf tedbirlerini en üst seviyeye çıkardık. İsrafa son verdik. Personel alımında çok titiz davranarak sadece gerekli birimlere alım yaptık. Temmuz ayına geldiğimizde borcu 4 milyona kadar indirdik. Tabi ki bu süreçte yaptığımız yatırımlar, altyapı çalışmaları, temizlik hizmetleri gibi harcamalarımız oldu, hala da oluyor. Bu nedenle borç oranımız bir miktar arttı. Bu hizmetleri yaparken yine mümkün olduğunca en az harcamayla en doğru ve kaliteli işi yapma gayreti içindeyiz.


Resmi kurumlara vergi ya da sigorta prim borcumuz veya ödenmemiş personel maaşımız da bulunmuyor. Özetle şunu diyebilirim ki belediyede gelişigüzel harcama dönemini bitirdik. Halkımızın parasını en doğru ve titiz biçimde harcamaya gayret ediyoruz" dedi. - MUĞLA

Marmaris Belediyesi, Mehmet Oktay, Marmaris, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:02 Kaynak: İHA
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