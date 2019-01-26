Son Dakika Haberleri: Balkan Orkestrası Rumeli Ekspress Edirne'de Konser Verdi

Balkan Orkestrası Rumeli Ekspress Edirne'de Konser Verdi

49 dakika önce

Edirne'de, Balkan orkestrası Rumeli Ekspress konser verdi.

Balkan Orkestrası Rumeli Ekspress Edirne'de Konser Verdi, System.String[]
Edirne'de, Balkan orkestrası Rumeli Ekspress konser verdi.

Rumeli Akademisi Eğitim ve Kültür Derneğince, Halk Eğitim Merkezi Mimar Kemaleddin Salonu'nda kültür gecesi etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında sahne alan Balkan orkestrası Rumeli Ekspress, Balkan ezgilerinden şarkılar seslendirdi. Konserde şarkı aralarında Balkanlara ait hikayeler de anlatıldı.

Konserin ardından sahneye çıkan Edirne Valisi Ekrem Canalp, müzisyenleri tebrik ederek, çiçek verdi.

Konsere müzikseverler ilgi gösterdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 11:49 Kaynak: AA

Edirne, Rumeli, Güncel
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