Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Başkanı Mutlu: "Balkanlar ve Anadolu arasında köprüyüz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Başkanı Mutlu: 'Balkanlar ve Anadolu arasında köprüyüz' - Son Dakika

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Başkanı Mutlu: "Balkanlar ve Anadolu arasında köprüyüz"

7 saat önce

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkanı Sabri Mutlu, amaçlarının Balkanlardaki gençlerle Anadolu'daki gençleri bir araya getirmek olduğunu belirterek, "Balkanlar ve Anadolu arasında bir köprüyüz." dedi.

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Başkanı Mutlu:

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkanı Sabri Mutlu, amaçlarının Balkanlardaki gençlerle Anadolu'daki gençleri bir araya getirmek olduğunu belirterek, "Balkanlar ve Anadolu arasında bir köprüyüz." dedi.

Sabri Mutlu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ek binasındaki Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Edirne Şubesi'nde düzenlenen toplantıda, Bulgaristan'dan zorunlu göçün 30. yılı dolayısıyla 46 ilde etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Konfederasyonlarının Edirne'de de faaliyete başladığını belirten Mutlu, "Amacımız Balkanlar'daki gençlerle Anadolu'daki gençleri bir araya getirmektir. Balkanlar ve Anadolu arasında bir köprüyüz." diye konuştu.

Mutlu, Türkiye'den Balkanlar'a geziler düzenlediklerini, buradaki Türklerin sorunlarını çözmek için çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Gagavuzya'daki Türk gençlerinin Türkiye'deki gençlerle bir araya gelip ortak projeler üretmek istediğini anlatan Mutlu, "Ayrıca Bosna'dan Bulgaristan'a, Balkan ülkelerindeki gençlerimizle bir araya gelip, 'ortak ne yapabiliriz'i düşünecekler. Biz de Edirne'de fiziki koşulları sağlayacağız. Gençlerimizin Balkanlar ve Anadolu'da bir kapısı var artık." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Trakya Temsilcisi ve Genel Başkan Yardımcısı Zürfeddin Hacıoğlu, Edirne Balkan Türkleri Federasyonu Genel Başkanı Erhan Pekkan ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Milli Eğitim Müdürlüğü, Bulgaristan, Edirne, Rumeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:12 Kaynak: AA
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