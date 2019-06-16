Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Başkanlığına Sabri Mutlu getirildi
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Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkanı Zürfettin Hacıoğlu'nun genel başkanlık görevinden istifa etmesi sonucu yerine yönetim kurulu kararıyla genel sekreter Sabri Mutlu getirildi.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 11:28 Kaynak: AA
Balkan Rumeli
Türkleri Konfederasyonu Genel Başkanı Zürfettin Hacıoğlu'nun genel başkanlık görevinden istifa etmesi sonucu yerine yönetim kurulu kararıyla genel sekreter Sabri Mutlu getirildi.
Balkan Rumeli Türkleri Konfederesyonu Genel Başkanlığına getirilen Sabri Mutlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Zürfettin Hacıoğlu ile konfederasyonun kuruluşundan itibaren beraber görev yaptıklarını söyledi.
Hacıoğlu'nun sadece genel başkanlıktan istifa ettiğini belirten Mutlu, "Kendisinin yönetim kurulu üyeliği devam ediyor ve tecrübelerinden her zaman faydalanacağız. Önümüzdeki günlerde yeni çalışma programımızı yönetim kurlu arkadaşlarımızla birlikte hazırlayıp federasyonlarımıza ve derneklerimize bildireceğiz." dedi.
Mutlu'dan boşalan yere ise genel sekreter yardımcısı Ali Sert, genel sekreter yardımcılığına ise Mehmet Serbest getirildi.
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