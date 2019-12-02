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Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkanı Sabri Mutlu'dan ziyaret

6 saat önce

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkanı Sabri Mutlu, Serdivan Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret etti.

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkanı Sabri Mutlu'dan ziyaret, System.String[]

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkanı Sabri Mutlu, Serdivan Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret etti.

Çalışmalar hakkında dernek başkanı Rafet Yatçı'dan bilgi alan Mutlu, konfederasyon olarak 43 ilde ve 10 bölgede faaliyet gösterdiklerini söyledi.

Önümüzdeki yıldan itibaren Balkan ülkelerinde temsilciliklerinin açılması sürecinin başlayacağını aktaran Mutlu, Sakarya'daki derneğin de çalışmalarını yakından takip ettiklerini kaydetti.

Mutlu, derneklerin yerel yönetimlerle ortak projeler üretmesi gerektiğine işaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yatçı da, dernek bünyesinde açtıkları Boşnak dilleri kurslarında 300'ün üzerinde gencin sertifika aldığını aktardı.

Ziyarette, Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Basın Yayın Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Ulu, yönetim kurulu üyeleri ve vatandaşlar yer aldı.

Saraybosna, Serdivan, Sakarya, Rumeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 10:38 Kaynak: AA
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