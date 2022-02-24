Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini kınadı - Son Dakika
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Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini kınadı

24.02.2022 16:13
Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini kınadı

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonundan (BRTK), Rusya ile Ukrayna arasındaki sürecin barış ile çözümlenmesinin umut edildiği belirtildi.

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonundan (BRTK), Rusya ile Ukrayna arasındaki sürecin barış ile çözümlenmesinin umut edildiği belirtildi.

Konfederasyondan yapılan yazılı açıklamada, BRTK olarak yakın coğrafyada cereyan eden gelişmelerin kaygı ve üzüntüyle takip edildiği bildirildi.

Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki askeri müdahalesinin kınandığı açıklamada, operasyonun durdurulması talep edildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Öncelikle tüm vatandaşlarımız ve soydaşlarımız olan Ukrayna'da yaşayan Ahıska, Kırım ve Gagavuzya Türklerinin can güvenliklerinin temini adına yetkili makamlar ile görüşmelerimizin devam ettiğini ve bu süreçte vatandaşlarımızın en az hasarla güvenliğini sağlayabilmek adına tüm gücümüzle çalıştığımızı belirtmek isteriz. 21. asırda bağımsız bir devletin egemenliğine karşı yapılmış olan bu harekatın insanlık adına utanç verici olduğu aşikardır. Tüm halklar adına bu sürecin bir an önce barış ile çözümlenmesini ümit etmekteyiz."

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Ukrayna, Rumeli, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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