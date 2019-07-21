Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu toplandı
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Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyon Yönetim Kurulu, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran Beldesinde toplandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 06:55 Kaynak: İHA
Balkan Rumeli
Türkleri Konfederasyon Yönetim Kurulu, Kırklareli
'nin Lüleburgaz
ilçesine bağlı Büyükkarıştıran
Beldesinde toplandı.
Konfederasyonun temmuz ayı olağan toplantısına Eskişehir
Muhacır Dernekleri Federasyonu'nu temsilen Federasyon Başkanı Recep Demir
, Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkanı Seyfettin Çalışkan, Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Koca
katıldı. Yapılan toplantıda Balkanlar'da yaşayan Türklerin yaşadıkları sorunlarla ilgili gündem maddelerinin yanı sıra Türkiye
'de yaşanan sorunlarla ilgili gündem maddeleri görüşüldü. Toplantı sonunda Büyükkarıştıran Belediye Başkanı Ertuğrul Çamlıca
da toplantıya katıldı. - ESKİŞEHİR
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