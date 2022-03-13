Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu üyeleri Sakarya'da buluştu - Son Dakika
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Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu üyeleri Sakarya'da buluştu

13.03.2022 10:48
Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu üyeleri Sakarya'da buluştu

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu (BRTK) Yurt Dışı Faaliyetleri Komisyonu üyeleri, Sakarya'da toplantıda bir araya geldi.

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu (BRTK) Yurt Dışı Faaliyetleri Komisyonu üyeleri, Sakarya'da toplantıda bir araya geldi.

Genel Başkan Yardımcısı Zülfettin Hacıoğlu başkanlığında Serdivan ilçesinde bir otelde düzenlenen toplantıda, geçen yıl Balkan ülkelerinde yapılan çalışmalar ile 2022 faaliyet planı değerlendirildi.

Burada konuşan Hacıoğlu, toplantının ana konusunun Rusya- Ukrayna savaşı olduğunu, camia olarak Rusya'nın saldırısını şiddetle kınadıklarını söyledi.

Ukrayna'daki soydaşları, Moldovalı ve Gagavuzlu kardeşleriyle yakın irtibatta olduklarını aktaran Hacıoğlu, "Üzerimize düşen görevi ifa etmenin gayreti içerisindeyiz. Yurt Dışı Faaliyetler Komisyonu olarak Balkanlara yönelik 2022 faaliyet planını oluşturduk ve konfederasyonun yönetim kurulunun onayına sunacağız." dedi.

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Serdivan, Ukrayna, Sakarya, Rumeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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