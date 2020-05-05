Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonundan sağlık çalışanlarına teşekkür mesajı - Son Dakika

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Erol Ulu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Ulu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin salgınla mücadelede tüm dünyaya örnek olacak bir çaba gösterdiğini, ilk andan itibaren alınan kapsamlı tedbirler sayesinde Kovid-19'a karşı güzel mesafe katedildiğini söyledi.

Vatandaşların da "evde kal" çağrısına büyük oranda uyarak mücadeleye destek olduğunu aktaran Ulu, süreci en iyi şekilde atlatacaklarına inandıklarını belirtti.

Kovid-19'la mücadelede sağlık çalışanlarına büyük görev düştüğünü vurgulayan Ulu, "Çok büyük fedakarlık yaparak kendi canlarını düşünmeden hastaların iyileşmesini sağlamaya çalışıyorlar. O nedenle vatandaşlar olarak onların büyük özverili çalışmalarını düşünerek hareket etmemiz, 'evde kal' çağrılarına uymaya devam etmemiz gerekiyor. İlk andan itibaren canla başla çalışan sağlık çalışanlarımıza müteşekkiriz. Allah onların yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.