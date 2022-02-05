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Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonundan Samsun'daki Atatürk Anıtı'na saldırıya tepki - Son Dakika

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonundan Samsun'daki Atatürk Anıtı'na saldırıya tepki

05.02.2022 12:22
Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonundan Samsun'daki Atatürk Anıtı'na saldırıya tepki

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Erol Ulu, Samsun'daki Atatürk Anıtı'na urgan asılarak saldırı gerçekleştirilmesine tepki gösterdi.

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Erol Ulu, Samsun'daki Atatürk Anıtı'na urgan asılarak saldırı gerçekleştirilmesine tepki gösterdi.

Ulu, yazılı açıklamasında, ülkenin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'daki anıtına yapılan çirkin saldırıyı kınadığını belirtti.

Son yıllarda Atatürk'e karşı sözlü ve fiili saldırıların arttığına dikkati çeken Ulu, şunları kaydetti:

"Bu saldırıların bir an önce önlenmesi ve böyle girişimde bulunanların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz. Mustafa Kemal Atatürk, ülkemizin kurucusu ve kurtarıcısıdır. Onun ve silah arkadaşlarının, yüce Türk milletinin var oluşu mücadelesinde ortaya koymuş olduğu kahramanlıklar karşısında saygıyla eğiliyoruz ve hepsini rahmetle anıyoruz. Gazi Atatürk'ün anıtına çirkin saldırıyı yapanların da en ağır şekilde cezalandırılmasını bekliyoruz."

Ulu, bu saldırıyla ilgili gelişmelerin en yakın takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.

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Mustafa Kemal Atatürk, Saldırı, Rumeli, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonundan Samsun'daki Atatürk Anıtı'na saldırıya tepki - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonundan Samsun'daki Atatürk Anıtı'na saldırıya tepki - Son Dakika
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