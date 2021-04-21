Balkan Şampiyonası'nda biri şampiyon diğeri ikinci olan yürüyüşçü kuzenlerin hedefi büyük - Son Dakika

Balkan Şampiyonası'nda biri şampiyon diğeri ikinci olan yürüyüşçü kuzenlerin hedefi büyük

21.04.2021 11:11
Balkan Şampiyonası'nda biri şampiyon diğeri ikinci olan yürüyüşçü kuzenlerin hedefi büyük, System.String[]

20. Balkan Yürüyüş Şampiyonası'nda altın ve gümüş madalya kazanan milli sporcular Serhat Güngör ve Mehmet Güngör, Avrupa ve dünya şampiyonalarında Türk bayrağını dalgalandırmayı hedefliyor.

20. Balkan Yürüyüş Şampiyonası'nda altın ve gümüş madalya kazanan milli sporcular Serhat Güngör ve Mehmet Güngör, Avrupa ve dünya şampiyonalarında Türk bayrağını dalgalandırmayı hedefliyor.

Yaklaşık 10 yıl önce Malatya'da okulundaki sportif yetenek taramasında antrenörü Nihat Erim tarafından keşfedilen 19 yaşındaki Serhat Güngör ile kuzeninin elde ettiği başarıları görerek spora adım atan 16 yaşındaki Mehmet Güngör, başarıdan başarıya koşuyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren ve kariyerlerinde çok sayıda Türkiye şampiyonluğu ve rekoru bulduran kuzenler, geçen ay Antalya'da gerçekleştirilen 20. Balkan Yürüyüş Şampiyonası'ndan da dereceyle döndü.

Serhat Güngör, Balkan Şampiyonası 20 yaş altı erkekler 10 kilometre kategorisinde 42.06'lık derecesiyle altın madalya kazanırken, Mehmet ise 18 yaş altı erkekler 10 kilometre kategorisinde 45.52'lik derecesiyle gümüş madalya elde etti.

Başarılarına yenilerini eklemek için çalışmalarına aralıksız devam eden Güngör kuzenler, Avrupa ve dünya şampiyonalarının yanı sıra en olimpiyatlarda Türk bayrağını dalgalandırmayı hedefliyor.

"En iyi derecemi yaparak Balkan şampiyonu oldum"

Olimpik kadroda yer alan milli sporcu Serhat Güngör, AA muhabirine, küçük yaşta başladığı atletizmi çok sevdiğini söyledi.

Atletizme koşuyla başladığını daha sonra antrenörü tarafından yürüyüşe yönlendirildiğini anlatan Güngör, bu alanda kendini kısa sürede geliştirdiğini ifade etti.

Başarılı olmak için çok çalıştığını ve ilk Türkiye şampiyonluğunu yıldızlar kategorisinde 2019'da aldığını aktaran Güngör, şöyle devam etti:

"Daha sonra başarılar arka arkaya gelmeye başladı. Son olarak Balkan Şampiyonası'na katıldım. Bu müsabakayı Avrupa Şampiyonası öncesi bir hazırlık gibi görüyordum. Çok çalıştım ve en iyi derecemi yaparak Balkan şampiyonu oldum. Balkan Şampiyonası'nda ülkeme altın madalya kazandırdığım için çok mutlu oldum. Bu başarıyı Avrupa'da da sürdürmek için elimden geleni yapacağım. Şu an önümde Avrupa ve dünya şampiyonası var. Oralarda şampiyonluk hedefliyoruz ama en büyük hedefimiz olimpiyatlar. Olimpiyatlarda ülkemi en iyi şekilde temsil ederek madalya kazanmak hedefiyle çalışıyorum."

Güngör, hayatının spor sayesinde değiştiğini belirterek, herkese spor yapma tavsiyesinde bulundu.

"Kardeş gibiyiz, yarışmalara birbirimizi hazırlıyoruz"

Kuzeni Mehmet'in kendisini örnek alarak spora başladığını anlatan Serhat Güngör, "Başarılı olacağından emindim. Çok iyi çalıştı önce milli takıma seçildi sonra Balkan Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı. Kuzenimle kampta, müsabakalarda hep beraberiz. Kardeş gibiyiz, yarışmalara birbirimizi hazırlıyoruz. Kuzen olarak gideceğimiz her yarıştan şampiyon olarak dönmek istiyoruz ama en büyük hedefimiz olimpiyatlarda birlikte yarışıp ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek." diye konuştu.

Milli sporcu Mehmet Güngör ise kuzeninin elde ettiği başarıları görünce kendisinin atletizme yöneldiğini söyledi.

16 yaş altında Türkiye Şampiyonluğu'nun bulunduğunu, elde ettiği başarılarda milli takıma seçildiğini anlatan Güngör, son olarak katıldığı Balkan Şampiyonası'nda ise gümüş madalya kazandığını hatırlattı.

Güngör, başarılı olmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade ederek, "Hedefim Avrupa ve dünya şampiyonaları." dedi.

Antrenör Nihat Erim: "Özverili ve disiplinli çalışıyorlar"

Antrenör Nihat Erim ise her iki sporcusunu da dezavantajlı bölgedeki bir okuldan belirleyerek bugünlere geldiklerini söyledi.

Serhat ve Mehmet Güngör kuzenlerden çok memnun olduğunu belirten Erim, şunları kaydetti:

"Her iki sporcum da çok özverili ve disiplinli çalışıyor. Serhat ile 10 yıldır, Mehmet ile de 5 yıldır birlikteyiz. Her iki sporcum da kendi yaş gruplarında birçok Türkiye şampiyonluğu elde etti. Serhat aynı zamanda 3 Türkiye rekorunun sahibi. Serhat'ın önünde Avrupa Takımlar Kupası, Avrupa ve dünya gençler şampiyonası var. Bu yarışmalarda en büyük hedefimiz madalya ile dönmek. Mehmet de aynı şekilde 16 yaş kategorisinde tüm yarışmalarda birinci oldu. Türkiye ikincisi olduktan sonra da milli takıma seçildi ve Balkan şampiyonasına gümüş madalya alarak göğsümüzü kabarttı."

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Balkan Şampiyonası'nda biri şampiyon diğeri ikinci olan yürüyüşçü kuzenlerin hedefi büyük - Son Dakika Spor


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