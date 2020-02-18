Balkan Şampiyonası'ndan 2 gümüş madalya - Son Dakika
Son Dakika Spor Balkan Şampiyonası'ndan 2 gümüş madalya - Son Dakika Spor

Balkan Şampiyonası'ndan 2 gümüş madalya

7 saat önce

İstanbul'un ev sahipliğinde sekizinci kez, toplamda ise 25'inci kez düzenlenen Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda Kayserili sporcular 2 gümüş madalya kazandı.

Balkan Şampiyonası'ndan 2 gümüş madalya, System.String[]

İstanbul'un ev sahipliğinde sekizinci kez, toplamda ise 25'inci kez düzenlenen Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda Kayserili sporcular 2 gümüş madalya kazandı.


Ataköy Atletizm Salonu'nda yapılan 23 ülkenin sporcularının mücadele ettiği Şampiyonada milli takım sporcuları Türkiye, 3 altın, 7 gümüş, 6 bronz madalya kazanarak toplamda en fazla madalyayı kazanan ülke oldu. Şampiyonada Kayseri'yi ve ülkemizi temsil eden sporculardan Süleyman Bekmezci 3000m 8: 13.93'lük derecesiyle, Fatma Arık ise 3000m'de 9: 18.02'lik derecesiyle ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, ilimizi ve ülkemizi temsil eden Süleyman Bekmezci, Fatma Arık'ı ve antrenörleri Süleyman Altınoluk ile Zehra Polat Şarvan'ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Atletizm, İstanbul, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:29 Kaynak: İHA
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