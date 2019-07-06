Son Dakika Haberleri: Balkan şampiyonasına Erzincanlı sporcular damga vurdu
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Balkan şampiyonasına Erzincanlı sporcular damga vurdu

1 saat önce

Balkan şampiyonasına Erzincanlı Milli sporcular damgasını vurdular.

Balkan şampiyonasına Erzincanlı sporcular damga vurdu, System.String[]
Balkan şampiyonasına Erzincanlı Milli sporcular damgasını vurdular.

U 19 Badminton Balkan Şampiyonası Ankara'da yapıldı. Bulgaristan, Sırbistan, Makedonya, Gürcistan ve Türkiye'nin katılımı ile yapılan Balkan şampiyonasında Türkiye takım halinde 1. olurken 2. Sırbistan 3. ise Bulgaristan oldu. Milli takımın çoğunluğunu oluşturan Erzincanlı Milli sporcular ferdi yarışmalarda da Türkiye'yi başarıyla temsil ederek 2 birincilik, 2 ikincilik, 2 de üçüncülük alarak toplamda Türkiye'ye 12 madalya kazandırdılar.

Erzincanlı sporcular antrenörler Murad Sönmez ve Uğur Erçetin tarafından çalıştırılıp Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde şampiyonaya hazırlandılar. Balkan şampiyonasında alınan ferdi sonuçlara göre karışık çiftlerde Semih Baha Başakın Zehra Erdem 1., Sare Ece Başakın Serkan Uğurlu 2., çift kızlarda Sare Ece Başakın Zehra Erdem 1., Cansu Erçetin Yasemen Bektaş çifti 2., çift erkeklerde Semih Baha Başakın Serkan Uğurlu 2., Emirhan Budak Yasemen Bektaş 3. oldular. - ERZİNCAN
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 01:13 Kaynak: İHA
Türkiye, Ankara, Spor
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