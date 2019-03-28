Son Dakika Haberleri: Balkan Şampiyonlarından Vali Şentürk'e Ziyaret

Balkan Şampiyonlarından Vali Şentürk'e Ziyaret

1 saat önce

Ukrayna'da düzenlenen "Uluslararası Kyokushın" Karate Şampiyonasında ve Yunanistan Volos'da düzenlenen "7. Kyokushın" Karate Balkan Şampiyonasında dereceye giren sporcular Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ü makamında ziyaret etti.

Balkan Şampiyonlarından Vali Şentürk'e Ziyaret, System.String[]
Ukrayna'da düzenlenen "Uluslararası Kyokushın" Karate Şampiyonasında ve Yunanistan Volos'da düzenlenen "7. Kyokushın" Karate Balkan Şampiyonasında dereceye giren sporcular Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ü makamında ziyaret etti.

Vali Şentürk, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, antrenör Yılmaz Durmuş ile sporcular Birol Talha Şen ve İsmet Durmuş'u kabulünde, uluslararası ve Balkan şampiyonasında derece alarak Türk bayrağını dalgalandıran sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Vali Şentürk, Ukrayna'da düzenlenen "Uluslararası Kyokushın" Karate Şampiyonasında 50 kilogramda birinci olan Şen ve 60 kilogramda üçüncü olan Durmuş ile Yunanistan Volos'da düzenlenen "7. Kyokushın" Karate Balkan Şampiyonasında 50 kilogramda ikinci olan Şen'i ödüllendirdi.

Öte yandan, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yıldız, Birol Talha Şen'in 18-19 Mayısta Polonya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonasında mücadele edeceğini bildirdi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 07:34 Kaynak: İHA

Yunanistan, Ukrayna, Necati Şentürk, Bilecik, Yaşam
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