Balkan şampiyonluğuyla Türk atletizm tarihine geçen Ayşe Tekdal, başarısının sırrını AA'ya anlattı - Son Dakika

Balkan şampiyonluğuyla Türk atletizm tarihine geçen Ayşe Tekdal, başarısının sırrını AA'ya anlattı

28.03.2021 11:43

Balkan Yürüyüş Şampiyonası'ndaki birinciliğiyle organizasyon tarihinde büyük kadınlarda altın madalya kazanan ilk Türk sporcu unvanını elde eden Ayşe Tekdal, en büyük hayali olimpiyatlarda da kürsüde yer almayı hedefliyor.

Balkan Yürüyüş Şampiyonası'ndaki birinciliğiyle organizasyon tarihinde büyük kadınlarda altın madalya kazanan ilk Türk sporcu unvanını elde eden Ayşe Tekdal, en büyük hayali olimpiyatlarda da kürsüde yer almayı hedefliyor.

Antalya'da 6 ülkeden 60'ya yakın sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda yer alan Tekdal, Türk atletizm camiasının gururu oldu.

Milli yürüyüşçü, büyük kadınlar 20 kilometrede güçlü rakiplerini geçerek, 1 saat 30 dakika 12 saniyelik derecesiyle Balkan şampiyonluğuna ulaştı.

Organizasyon tarihinde ilk Türk kadın Balkan şampiyonu olan Tekdal, aynı zamanda olimpiyat barajını geçip Tokyo 2020'ye gitme hakkını elde etti.

Bugüne kadarki en iyi derecesini Balkan Şampiyonası'ndaki performansıyla 1 dakika 49 saniye geliştiren milli atlet, yürüyüş sporuna başlamasından olimpiyatlara uzanan başarısı hikayesini AA muhabirine anlattı.

Antrenörün "moral aşısı" başarının kapısını araladı

Ayşe Tekdal, arkadaşlarına özenerek yürüyüş sporuna başladığını, 10 yıldır bu branşta kilometrelerce yol kat ettiğini söyledi.

Antalya'da 6 Mart'ta yapılan Türkiye Şampiyonası'nda kota hedefini gerçekleştiremediğine değinen Tekdal, bunun üzerine otele döndüğünde "Bir daha yapamayacağım." düşüncesine kapıldığını bildirdi.

Tekdal, antrenörü Sinan Aslan'ın "Bunu başaracak güçtesin." diye kendisine moral aşıladığını dile getirdi.

Bu motivasyon ve çok çalışmanın sonucu yılmayıp olimpiyat barajını geçtiği için çok mutlu olduğunu vurgulayan Tekdal, "Çok vazgeçtiğim anlar oldu ama yılmadım. Yılmamayı öğrendim. Gece gündüz büyük çaba sarf ettik. Emeğimizin karşılığını aldığımız için çok sevinçliyim. Her koşulda bana inandığı, güvendiği için antrenörüme çok teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

"Asla pes etmek yok"

Tekdal, yürüyüş sporunun hayatına katkısının büyük olduğunu söyledi.

Gidemeyeceği birçok ülkeyi gezdiğini, çok güzel kültürler tanıdığını belirten Tekdal, şöyle konuştu:

"Her sporcu gibi benim de en büyük hayalim olimpiyatlardı. Tokyo Olimpiyatları'nda madalya kazanmak istiyorum. En büyük spor organizasyonlarından biri olan olimpiyatlara katılmak çok gurur verici. Bunu başarabileceğime çok inanıyorum. Kendime de çok güveniyorum. Neden olmasın? Rakiplerimiz çalışıyorsa biz de çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz. Asla pes etmek yok. Umarım olimpiyatlarda ülkemi en iyi şekilde temsil ederim."

Balkan şampiyonluğuyla Türk atletizm tarihine geçen Ayşe Tekdal, başarısının sırrını AA'ya anlattı
Balkan şampiyonluğuyla Türk atletizm tarihine geçen Ayşe Tekdal, başarısının sırrını AA'ya anlattı
Balkan şampiyonluğuyla Türk atletizm tarihine geçen Ayşe Tekdal, başarısının sırrını AA'ya anlattı
Balkan şampiyonluğuyla Türk atletizm tarihine geçen Ayşe Tekdal, başarısının sırrını AA'ya anlattı

Altın Madalya, Atletizm, Antalya, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Balkan şampiyonluğuyla Türk atletizm tarihine geçen Ayşe Tekdal, başarısının sırrını AA'ya anlattı - Son Dakika Spor


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ŞU AN BURADASINIZ: Balkan şampiyonluğuyla Türk atletizm tarihine geçen Ayşe Tekdal, başarısının sırrını AA'ya anlattı - Son Dakika
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