Balkan şampiyonu Hakkarili Birhat'ın hedefi Avrupa şampiyonası

Bu yıl düzenlenen 4. Balkan Açık Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda 35 kiloda birinci olan Hakkarili Birhat Düzen, Avrupa şampiyonasına katılarak dereceye girmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Yüksekova ilçesinde 2 yıl önce spora başlayan 14 yaşındaki Düzen, antrenörlerinin yönlendirmesiyle katıldığı wushu kung fu kursunda yeteneğiyle kısa sürede adından söz ettirmeye başladı.

Bu yıl 26 Kasım-1 Aralık'ta Ankara'da düzenlenen 4. Balkan Açık Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda 35 kiloda rakiplerini yenerek birinci olan Düzen, yeni şampiyonluklar için antrenmanlarını aralıksız sürdürüyor.

Halk Eğitim Merkezindeki kursta antrenör gözetiminde çalışmalarını titizlikle sürdüren genç sporcu, 3 Şubat'ta Türkiye şampiyonasına ardından da yaz döneminde Avrupa şampiyonasına katılmayı hedefliyor.

Elde ettiği başarılarla yaşıtlarına da örnek olan ve Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın makamında ağırlayarak altınla ödüllendirdiği Düzen'in en büyük hayali, Avrupa şampiyonasında altın madalya kazanmak.

"Ülkemi gururlandırmak istiyorum"

Düzen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, spor sayesinde kısa sürede hayatının değiştirdiğini söyledi.

Geçen yıl Türkiye şampiyonasında ikinci olduğunu, 4. Balkan Açık Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda en iyi dereceyi elde ettiğini anımsatan Düzen, "Şimdiye kadar katıldığım yarışlarda bayrağımızı en güzel şekilde dalgalandırdım. Gelecek yaz döneminde düzenlenecek Avrupa şampiyonası için en iyi şekilde hazırlanıyorum. Orada da en iyi dereceyi alarak bayrağımızı dalgalandırıp, ülkemi gururlandırmak istiyorum." dedi.

Antrenör Özgür Dalar: "Haftanın her günü çalışıyoruz"

Milli antrenör Özgür Dalar da Hakkari'de son yıllarda yürütülen sportif faaliyetler sayesinde başarılı sporcuların yetiştirildiğini ifade etti.

Düzen'in elde ettiği başarıların hem Hakkari'yi hem de Türkiye'yi gururlandırdığını dile getiren Dalar, şunları kaydetti:

"Bölgemizde ilk defa böyle başarıların çıkması bizim için çok önemli ve gurur verici. Antrenmanlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Haftanın yedi günü çalışıyoruz. Son zamanlarda spora talep iyice arttı. Özellikle Balkan şampiyonasında elde ettiğimiz başarıdan sonra bu spora talep git gide artmaya başladı. Her gün kayıt yaptırmaya gelen öğrenciler oluyor. Hedefimiz Avrupa şampiyonası. Bu yarışmada en iyi dereceyi elde etmeyi hedefliyoruz."