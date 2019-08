Balkan şampiyonu milli takım sporcularından Başkan Beyoğlu'na ziyaret

Balkan Şampiyonu şampiyon olan Türkiye wushu milli takımının sporcuları Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu 'nu ziyaret ederek elde ettikleri başarıyı paylaştı.Başkan Beyoğlu, 30 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında Ankara 'da yapılan Uluslararası Balkan Şampiyonası'nda şampiyon olan Türkiye wushu milli takımının sporcularını kabul ederek elde ettikleri başarılardan dolayı tebrik etti.Sporcular ve milli takım antrenörü Günay Yay'ı ağırlayan Başkan Beyoğlu, Diyarbakırlı sporcuların milli takımda elde ettikleri başarıların sevindirici olduğunu belirterek spora ve sporcuya her türlü desteği sağlamaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Beyoğlu, "Gençlik ve Spor Bakanlığı'mız ilçemize çok amaçlı dev bir spor tesisi kazandıracak. Diyarbakır'daki gençlerimizin birçok branşta faydalanacağı ve yetişeceği bir spor merkezi olacak. Bununla beraber inşallah Bağlar'ın birçok bölgesinde spor alanlarını yaparak halkımızın hizmetine sunacağız. Spora ve sporcuya her alanda tam destek vereceğiz. Milli takım formasıyla yarıştıkları Balkan şampiyonasında önemli başarılara imza atan sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyoruz. Kendilerine imkanlar ölçüsünde her türlü desteği sağlayacağız" dedi.Milli takım ve Diyarbakır Yay Spor Kulübü antrenörü Günay Yay da spora ve sporcuya verdiği destekten dolayı Bağlar Belediyesi 'ne ve Başkan Hüseyin Beyoğlu'na teşekkür etti. - DİYARBAKIR