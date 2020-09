Balkan şampiyonu Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, yurda döndü - Son Dakika

Balkan Kupası finalinin ikinci maçında deplasmanda Sırbistan'ın Zeleznicar takımını yenerek, üst üste ikinci kez Balkan şampiyonu olan Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, İstanbul'a döndü.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan kalkan THY'ye ait tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı'nı arkadaşları, aileleri ve Turkish Ground Services Yer Hizmetleri çalışanları karşıladı.

Havalimanında gazetecilere açıklama yapan voleybolcu Şeyma Ercan, salgın sürecinden sonra yurt dışına çıkıp maç oynamanın tüm takım için heyecanlı ve korkutucu geçtiğini belirterek, "Çok şükür güzel atlattık. Bu ikinci kupamız oldu. Geçen sene de Balkan Kupası'nı gene bu zamanlarda kazanmıştık. Ardından Challenge Kupası'nda da yolumuza çok güzel şekilde devam ediyorduk. Ama Covid-19 salgınından dolayı durmak zorunda kaldık. Bu yılki hedefimizde de Challenge Kupası'nda şampiyonluk. O yüzden Balkan Kupası bizim için ekstra bir önem arz ediyordu. Şimdi CEV Challenge Kupası'nda da yolumuza devam edeceğimiz için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Antrenör Marcello Abbondanza ise ilk kez Balkan Kupası kazandığını aktararak, "Ayrıca CEV Challenge Kupası'na da katılmaya hak kazandık. Amacımız bu kupayı da müzemize taşımak." şeklinde konuştu.

Abbondanza salgın sürecinde takımı hazırlamanın ve oynatmanın kolay olmadığının altını çizerek, "Yarının ne olacağını bilemediğimiz bir süreçten geçiyoruz. Bu da zorluklar çıkartıyor tabii ki. Ayrıca programımız da çok yoğun ve biz de kendi programımızı yapmakta zorluk çekiyoruz. Yani her an her şeyin yaşandığı garip bir sezon yaşıyoruz." diye konuştu.