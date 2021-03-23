Balkan şampiyonu ve dünya dördüncüsü eski milli güreşçi İzzet Büyük 86 yaşında vefat etti

Balkan şampiyonu ve dünya dördüncüsü eski milli güreşçi İzzet Büyük hayatını kaybetti.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, "Balkan şampiyonluğu ve dünya dördüncülüğü bulunan eski milli güreşçilerimizden İzzet Büyük vefat etmiştir. 86 yaşında hayatını kaybeden merhuma Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve güreş camiasına başsağlığı diliyoruz." denildi.

1935 yılında Çorum'un Kargı ilçesinde dünyaya gelen İzzet Büyük, 1959 yılında Balkan şampiyonu, 1963'te dünya dördüncüsü oldu. Daha sonra Almanya'da güreş hayatını sürdüren İzzet Büyük, güreşi bıraktıktan sonra İzmir'e yerleşmişti.