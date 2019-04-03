Balkan Savaşları ve Edirne Tabyaları" Konferansı

Edirne
Barosu'nun Avukatlar Günü
etkinlikleri kapsamında, "Balkan Savaşları ve Edirne Tabyaları" konulu konferans düzenlendi.
Edirne Barosu Toplantı Salonunda gerçekleşen konferansta konuşan Edirne Barosu Başkanı Alper Pınar
, tarihi ve kültürel değerlerin bilinmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması için çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Balkan Savaşları'nın Edirne tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Pınar, "Bu etkinlikte tarih bilincimizi ve tarihte yaşadıklarımızı tekrar göreceğiz. Bunları aslında bir farkındalık adına çok önemsiyorum. Yanı başımızda olan ve tarih kokan değerleri tekrar görme fırsatına ve empati yapma şansına sahip oluyoruz." dedi.
Konferansta, Edirne tabyaları ve Balkan Savaşları konusunda sunum yapan Edirne Barosu Kültür Sanat Komisyonu Başkanı Fatih
Altun da, tabyaların Balkan Savaşları esnasında Edirne'nin savunmasında önemli rol oynadığını ifade etti.
Edirne sınırları içinde envantere kayıtlı 24 tabyanın bulunduğunu belirten Altun, kayıt altına alınmamış tabyalarla bu sayının 30'un üzerinde olduğunu dile getirdi.
Konferansa, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak
, Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt
, Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu
avukatlar ve vatandaşlar katıldı.