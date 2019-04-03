Son Dakika Haberleri: Balkan Savaşları ve Edirne Tabyaları" Konferansı

Balkan Savaşları ve Edirne Tabyaları" Konferansı

1 saat önce

Edirne Barosu'nun Avukatlar Günü etkinlikleri kapsamında, "Balkan Savaşları ve Edirne Tabyaları" konulu konferans düzenlendi.

Balkan Savaşları ve Edirne Tabyaları
Edirne Barosu'nun Avukatlar Günü etkinlikleri kapsamında, "Balkan Savaşları ve Edirne Tabyaları" konulu konferans düzenlendi.

Edirne Barosu Toplantı Salonunda gerçekleşen konferansta konuşan Edirne Barosu Başkanı Alper Pınar, tarihi ve kültürel değerlerin bilinmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Balkan Savaşları'nın Edirne tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Pınar, "Bu etkinlikte tarih bilincimizi ve tarihte yaşadıklarımızı tekrar göreceğiz. Bunları aslında bir farkındalık adına çok önemsiyorum. Yanı başımızda olan ve tarih kokan değerleri tekrar görme fırsatına ve empati yapma şansına sahip oluyoruz." dedi.

Konferansta, Edirne tabyaları ve Balkan Savaşları konusunda sunum yapan Edirne Barosu Kültür Sanat Komisyonu Başkanı Fatih Altun da, tabyaların Balkan Savaşları esnasında Edirne'nin savunmasında önemli rol oynadığını ifade etti.

Edirne sınırları içinde envantere kayıtlı 24 tabyanın bulunduğunu belirten Altun, kayıt altına alınmamış tabyalarla bu sayının 30'un üzerinde olduğunu dile getirdi.

Konferansa, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu avukatlar ve vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 06:04 Kaynak: AA

Edirne, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, Seçimler Sonrası İmamoğlu Hakkında İlk Kez Konuştu: Bunlar Topal Ördek Ankara'da 11 İlçede Yeniden Oy Sayımı Yapılıyor CHP'li Vekil, İstanbul'un 3 İlçesinde Yapılan İtirazlardan Çıkan Sonuçları Açıkladı Türkiye'de 4 Kişilik Bir Yemeğin Maliyeti 10 Yılda 23,58 TL Arttı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 19:09:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balkan Savaşları ve Edirne Tabyaları" Konferansı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]