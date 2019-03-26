Son Dakika Haberleri: Balkan Şehitlerini Anma Günü

Balkan Şehitlerini Anma Günü

7 dakika önce

Edirne'de, 26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Balkan Şehitlerini Anma Günü, System.String[]
Edirne'de, 26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.


Sarayiçi'ndeki Balkan Şehitliği'nde düzenlenen tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve askerler tarafından yapılan saygı atışıyla başladı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin, Belediye Başkanı Recep Gürkan ile Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Faruk Çiftçi'nin anıta çelenk sunumunun ardından Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm şehitler için dua okudu.

Daha sonra Vali Canalp, şehit yakınları ve beraberindekilerle şehitliğe karanfil bıraktı.

Edirne Valisi Canalp, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, anlamlı ve önemli bir günde bir araya geldiklerini belirtti.

Edirnelilerin her yıl olduğu gibi bu yıl da şehitlerini andığını ifade eden Vali Canalp, "Edirneliler geçmişimizin acı hatıralarını hiçbir zaman unutmadı. Bundan sonra da canlı şekilde yaşamaya, yaşatmaya devam edecekler." dedi.

Anma, Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programla devam etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:51 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Edirne'ye Balkanlardan Alışveriş Akını Hamsi Tahtını Sardalyeye Bıraktı Jeofizik Mühendisi Cudi Dağı'nda Gezerken 12 Milyon Yıllık Fosil Buldu Vatandaş, 65 Milyon Yıllık Dev Fosili Evinin Duvarına Taş Olarak Kullanmış
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 11:58:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balkan Şehitlerini Anma Günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]