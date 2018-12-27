Balkan Senfoni Orkestrası Tekirdağ'da Konser Verdi
1 saat önce
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Akademik Yılı Kültürel Etkinlikler Programı kapsamında Trakya Üniversitesi (TÜ) Devlet Konservatuarı Balkan Senfoni Orkestrası konser verdi.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
(NKÜ) Akademik Yılı Kültürel Etkinlikler Programı kapsamında Trakya Üniversitesi
(TÜ) Devlet Konservatuarı Balkan Senfoni Orkestrası konser verdi.
Rektörlük Konferans Salonunda düzenlenen konserde yerli ve klasik batı müziğinden eserler seslendirildi.
Konsere yoğun ilgi gösteren sanatseverler, orkestra ekibini ayakta alkışladı.
Yaklaşık iki saat süren konsere, NKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Yılmaz
, Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Arda Göksu
ve öğrenciler katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:57 Kaynak: AA
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