Son Dakika Haberleri: Balkan Senfoni Orkestrası Tekirdağ'da Konser Verdi

Balkan Senfoni Orkestrası Tekirdağ'da Konser Verdi

1 saat önce

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Akademik Yılı Kültürel Etkinlikler Programı kapsamında Trakya Üniversitesi (TÜ) Devlet Konservatuarı Balkan Senfoni Orkestrası konser verdi.

Balkan Senfoni Orkestrası Tekirdağ'da Konser Verdi, System.String[]
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Akademik Yılı Kültürel Etkinlikler Programı kapsamında Trakya Üniversitesi (TÜ) Devlet Konservatuarı Balkan Senfoni Orkestrası konser verdi.

Rektörlük Konferans Salonunda düzenlenen konserde yerli ve klasik batı müziğinden eserler seslendirildi.

Konsere yoğun ilgi gösteren sanatseverler, orkestra ekibini ayakta alkışladı.

Yaklaşık iki saat süren konsere, NKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Yılmaz, Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Arda Göksu ve öğrenciler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:57 Kaynak: AA

Trakya Üniversitesi, Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, Güncel
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