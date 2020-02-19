Balkan Senfoni Orkestrasından klasik müzik konseri - Son Dakika
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Balkan Senfoni Orkestrasından klasik müzik konseri

18 dakika önce

Tekirdağ'da Balkan Senfoni Orkestrası, klasik müzik konseri verdi.

Balkan Senfoni Orkestrasından klasik müzik konseri, System.String[]

Tekirdağ'da Balkan Senfoni Orkestrası, klasik müzik konseri verdi.

Trakya Üniversitesi Balkan Senfoni Orkestrası, Süleymanpaşa Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında Tekirdağ'da sahne aldı.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde düzenlenen konserde orkestra, şef Şükrü Öner Dinç yönetiminde eserlerini icra etti.

Cemal erkin, Brahms, Mozart ve Dede Efendi'den eserler seslendiren orkestra, müzikseverlerden büyük beğeni aldı.

Koro şefi Dinç, Tekirdağlılara güzel bir müzik şöleni sunduklarını söyledi.

Konsere, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ve müzikseverler katıldı.

Trakya Üniversitesi, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 10:54 Kaynak: AA
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