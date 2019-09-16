Türkiye Tekvando Milli Takımı, Balkan Şampiyonası'nda 15'i altın toplam 31 madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'ın Samokov kentinde düzenlenen şampiyonaya 9 ülkeden 753 sporcu katıldı.

Organizasyonda gençler kategorisinde 24, büyükler kategorisinde ise 12 milli sporcu mücadele etti. Türkiye, şampiyonayı 15 altın, 9 gümüş ve 7 bronz madalyayla tamamladı.

Ay-yıldızlı sporcular, gençler kategorisinde 19 (9 altın, 7 gümüş, 3 bronz), büyükler kategorisinde ise 12 (6 altın, 2 gümüş, 4 bronz) madalya elde etti.

Türkiye, büyükler ve gençlerde takım halinde şampiyonluğa ulaştı. Şampiyonaya iki kategoride katılan Türkiye, tüm kategorilerin dikkate alındığı genel sıralamada ise ikinci oldu.

Balkan Tekvando Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcular şunlar:

Altın madalya: Abdullah Ömer Yarlı (Büyükler 54 kilo), Onur Meşe (Büyükler 58 kilo), Seydi Vakkas Dağdelen (Büyükler 74 kilo), Melih Yılmaz (Büyükler 80 kilo), Şahin Çelebi (Büyükler +87 kilo), Gülse Polat (Büyükler 57 kilo), Merdan Çalık (Gençler 45 kilo), Yunus Can Akkoyun (Gençler 59 kilo), Aleyna Demir (Gençler 42 kilo), Melisa Yalçın (Gençler 44 kilo), Sine Sürücü (Gençler 46 kilo), Zeynep Taşkın (Gençler 49 kilo), Elif Ilgın Öztabak (Gençler 52 kilo), Huriye Nur Ergin (Gençler 63 kilo), Ayselnur Sağlık (Gençler +68 kilo)

Gümüş madalya: Aleyna Yılmaz (Büyükler 62 kilo), Gamze Özdemir (Büyükler 73 kilo), Bilal Küskü (Gençler 55 kilo), Talha Enes Kamber (Gençler 78 kilo), Hiranur Bayraktar (Gençler 46 kilo), Nazlı Şakar (Gençler 49 kilo), Şenizcan Aras (Gençler 52 kilo), Merve Gül Özlü (Gençler 55 kilo), Fatma Çolak (Gençler +68 kilo)

Bronz madalya: Muhammed Enes Şahin (Büyükler 63 kilo), Muhammed Furkan Demirci (Büyükler 68 kilo), Ali Bıçakçı (Büyükler 87 kilo), Aslıhan Öztürk (Büyükler 67 kilo), Fazlı Fazlıoğlu (Gençler 48 kilo), Emirhan Kutsal (Gençler 73 kilo), Hacer Eyi (Gençler 68 kilo)