Son Dakika Haberleri: Balkan Triatlon Şampiyonası yarın İstanbul'da başlayacak
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Balkan Triatlon Şampiyonası yarın İstanbul'da başlayacak

1 dakika önce

Türkiye Triatlon Federasyonu ve Kartal Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek Balkan Triatlon Şampiyonası, yarın İstanbul'da başlayacak.

Balkan Triatlon Şampiyonası yarın İstanbul'da başlayacak, System.String[]
Türkiye Triatlon Federasyonu ve Kartal Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek Balkan Triatlon Şampiyonası, yarın İstanbul'da başlayacak.
Kartal Dragos Marina Yelken Kulübü Kayıkhanesi'nde gerçekleştirilecek ve 12 ülkeden profesyonel sporcuların yer alacağı şampiyona, 4 Ağustos Pazar günü sona erecek.
Organizasyonun ilk gününde yarın, Balkan Şampiyonası yarışı yapılacak. Sporcular, iki kategoride yüzme, koşu ve bisiklet dallarında mücadele edecek.
Turnuvanın son gününde ise yaş grupları kategorisinden sporcular yarışacak.
Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.08.2019 10:12 Kaynak: AA
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