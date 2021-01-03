Balkan Türkleri Derneği'nden eğitime tam destek - Son Dakika

Balkan Türkleri Derneği'nden eğitime tam destek

03.01.2021 14:14
Balkan Türkleri Derneği'nden eğitime tam destek, System.String[]

Samsun Balkan Türkleri Derneği Başkanı Uğur Burak Özata ve yönetim kurulu üyeleri, tableti olmadığı için uzaktan eğitimden yararlanmakta güçlük yaşayan öğrencilere yönetim kurulu, dernek üyeleri ve bağışçılar tarafından temin edilen tabletleri hediye etti.

Samsun Balkan Türkleri Derneği Başkanı Uğur Burak Özata ve yönetim kurulu üyeleri, tableti olmadığı için uzaktan eğitimden yararlanmakta güçlük yaşayan öğrencilere yönetim kurulu, dernek üyeleri ve bağışçılar tarafından temin edilen tabletleri hediye etti.

Kurulduğu günden itibaren eğitimi her şeyin üstünde tutan ve eğitimle ilgili yüzlerce çalışmayla projeye imza atan Samsun Balkan Türkleri Derneği şimdi de süreç nedeniyle eğitimlerine evlerinde devam eden ve tableti olmadığı için uzaktan eğitimden yararlanmakta güçlük yaşayan öğrencilere tablet dağıttı. Pandemi sürecinde uzaktan eğitimden yararlanabilmeleri noktasında evinde gerekli cihazı veya tableti olmayan ve uzaktan eğitim konusunda sorun yaşayan, kırsal kesimdeki yerleşim yerlerinde bulunan öğrencilerin EBA canlı derslerden ve EBA portalından yararlanmalarını sağlamak amacıyla başlatılan "Öğretmenim Sınıf Tam" projesi kapsamında öğrencilerin EBA ve canlı derslere ulaşması için düzenlenen tablet kampanyasına Samsun Balkan Türkleri Derneği tüm imkanlarını seferber ederek tam destek verdi.

Yapılan çalışma hakkında bilgi veren Samsun Balkan Türkleri Derneği Başkanı Uğur Burak Özata, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği gibi 'En büyük savaş cahilliğe karşı yapılan savaştır'. Bizlerde atamızın bizlere göstermiş olduğu yolda onun izinde ilerliyoruz. Geleceğimiz için en büyük yol gösterici olan eğitimin ışığında evlatlarımızı yarınlara hazırlamak için onları çağın bilgi ve becerileri ile yetiştirmeliyiz. Samsun Balkan Türkleri Derneği olarak bizim tüzüğümüzde ve misyonumuzda eğitim en ön sayfalarda yer almaktadır. Derneğimizde sağlık, tarih, siyaset, ekonomi, hukuk, kültür gibi daha birçok farklı alanlarda düzenlemiş olduğumuz eğitimler ve söyleşilerle üyelerimizi ve katılımcılarımızı bilgilendirdik. Çıkartmış olduğumuz dergimiz vasıtasıyla kültürümüzü, faaliyetlerimizi ve tarihimizi gelecek nesillere aktarmaya çalıştık. Yine Samsun'da ilk ve tek olan mübadil lezzetler kitabımız ile ninelerimizden kalan unutulmaya yüz tutmuş yemekleri günümüz sofralarına taşımayı başardık. Halk oyunları kurslarımız ile unutulmaya yüz tutmuş mübadil oyunlarını gelecek nesillere öğrettik. Kısacası eğitimle ilgili çok önemli çalışmaları başarılı bir biçimde yürüttük" dedi.

Eğitimle ilgili onlarca çalışmanın ve projenin ardından manevi hazzı yüksek ve geleceğe yönelik bir faaliyette daha yer almanın gururunu dernek olarak paylaştıklarını söyleyen Başkan Özata, şunları söyledi:

"Her zamanki gibi dernek olarak yeni bir eğitim projesinde yerimizi aldık. Her öğrencinin uzaktan eğitimden yararlanması maksadıyla başlatılan Sınıf Tam Öğretmenim projesi kapsamında uzaktan öğrenim materyalleri olmayan öğrencilere tabet hediye ettik. Yaşadığımız sürecin olumsuzluklarını ortadan kaldırmak, çocuklarımızın öğrenmelerine daha fazla katkı sunabilmesi için eğitimin herkese ulaştırılması çok ama çok önemli. Bu bağlamda İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile yapmış olduğumuz titiz araştırmalar ve incelemeler sonrasında uzaktan öğretim araçlarına yani tablete sahip olamayan öğrencilerimize tablet ulaştırdık. Bu manada kampanyamıza destek veren yönetim kurulumuza, üyelerimize ve desteklerini esirgemeyen bağışçılarımıza teşekkür ederiz. Bugün olduğu gibi bugünden sonrada eğitim ile ilgili faaliyetlerimiz ve projelerimiz aralıksız devam edecek." - SAMSUN

Balkan Türkleri Derneği'nden eğitime tam destek

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Balkan Türkleri Derneği'nden eğitime tam destek - Son Dakika


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