Balkan Türkleri Derneğinden açıklama - Son Dakika

Balkan Türkleri Derneğinden açıklama

Prof. Dr. Ahmet Uysal'ın bir televizyon programında Balkan Türklerine yönelik ifadelerine Samsun Balkan Türkleri Derneğinden tepki geldi.

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Prof. Dr. Ahmet Uysal'ın bir televizyon programında Balkan Türklerine yönelik ifadelerine Samsun Balkan Türkleri Derneğinden tepki geldi. Yapılan açıklamada "Evladı Fatihanın kemiklerini sızlatan bu tür açıklamalar kirli membalardan beslenen hastalıklı bir zihniyetin tezahürüdür" denildi.

Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal'ın bir televizyon programında Balkan Türklerine yönelik yaptığı açıklamalara Samsun Balkan Türklerine Derneğinden tepki geldi. Bir basın açıklaması yapan dernek, "16 Eylül 2020 tarihinde Habertürk TV'de yayınlanan Teke Tek programında sözde akademisyen Ahmet Uysal'ın Balkan Türkleri ile ilgili ifadelerine dair Samsun Balkan Türkleri Derneği olarak bir basın açıklaması yapma ihtiyacı duyduk. Evladı Fatihanın kemiklerini sızlatan bu tür açıklamalar kirli membalardan beslenen hastalıklı bir zihniyetin tezahürüdür. Örneklerine daha önce de rastladığımız, Türk milletinin birliğini ve bütünlüğünü hedef alan bu türden beyanların basit özürlerle geçiştirilemeyecek kadar tehlikeli ve ayrıştırıcı olduğunun altını çizerken; bir dil sürçmesi olamayacak kadar da bilinçli söylendiğinin farkında olduğumuzu belirtmek isteriz. 19. yüzyıldan itibaren yaşanan süreçte Balkan topraklarındaki Türk hakimiyetinin mütemadiyen sonlanması ile Anadolu'ya hicret etmiş olan Türkler, 14. asırda Rumeli coğrafyasını Türk-İslam kültürü ile yoğuran Türk fütuhatının muzaffer temsilcileri olan gazilerin, alplerin öz torunlarıdır. Orta Doğu'nun çeşitli ülkelerinden gelen mülteciler ile Balkan Türklerinin Anadolu'ya hicretini kıyaslama gafletine düşmüş bu şahsı Türk milleti adına şiddetle kınıyor; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Anadolu'ya armağan eden Balkan Türklüğü ile gurur duyduğumuzu ilan ediyoruz. Cumhuriyet savcılarını Balkan Türklerine yönelik hakaret içeren açıklamayı incelemeye davet ediyoruz. Bundan sonraki süreçte bu türden söylemlerin hukuki anlamda takipçisi olacağımızın da kamuoyu tarafından bilinmesini istiyoruz" açıklamasında bulundu. - SAMSUN

Balkan Türkleri, Ahmet Uysal, Samsun, TV, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 12:21 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Balkan Türkleri Derneğinden açıklama - Son Dakika

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