Türkiye'deki Bulgaristan göçmenlerine 2 Ekim seçimleri için "oy kullanın" çağrısı - Son Dakika
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Türkiye'deki Bulgaristan göçmenlerine 2 Ekim seçimleri için "oy kullanın" çağrısı

04.09.2022 12:38
Türkiye'deki Bulgaristan göçmenlerine 2 Ekim seçimleri için "oy kullanın" çağrısı

Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Günay Uzun, çifte vatandaş statüsünde yaşayan Bulgaristan göçmenlerine 2 Ekim'de yapılacak erken genel seçimde sandığa gitme çağrısında bulundu.

Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Günay Uzun, çifte vatandaş statüsünde yaşayan Bulgaristan göçmenlerine 2 Ekim'de yapılacak erken genel seçimde sandığa gitme çağrısında bulundu.

Bulgaristan'da hükümet kuramayan Bulgaristan Sosyalist Partisi'nin (BSP) 18 Temmuz'da aldığı görevi Cumhurbaşkanı Rumen Radev'e iade etmesiyle ülkede 2 Ekim'de erken genel seçim yapılması kararı alındı.

Türkiye'deki göçmenler, Bulgaristan'da 1989'da komünist diktatör Todor Jivkov'un devrilmesiyle başlayan demokratikleşme sürecinde 15. kez genel seçimde oy kullanmaya hazırlanıyor. 4 Nisan, 11 Temmuz ve 14 Kasım 2021'de yapılan üç genel seçimin ardından seçmenler, hükümetin kurulamaması nedeniyle bu sefer erken genel seçim için sandık başına gidecek.

" Kocaeli'de sandıklara yoğun katılım bekliyoruz"

Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-TÜRK) Genel Başkanı Günay Uzun, AA muhabirine, 6 Eylül'e kadar vatandaşların çevrim içi dilekçe doldurmaları gerektiğini, bunun yapılmaması halinde sandık başlarında yığılmalar olacağını söyledi.

Kocaeli'de yaşayanların 10 sandıkta oy kullanabileceğini ifade eden Uzun, " Gebze'de 3, Çayırova'da 2, Darıca, Derince, Körfez, İzmit ve Karamürsel'de birer sandığımız var. Kocaeli'de bu kez sandıklara yoğun katılım bekliyoruz. Sandık sayımızın artmış olması, sandık başında oluşabilecek yoğunluğu azaltacaktır. Vatandaşlarımız mutlaka oy kullanmak için sandığa gelsinler. Çevrim içi dilekçe doldurmamış olsalar dahi sandık başındaki görevli arkadaşlarımız onlara destek olacaktır. Bütün Türkiye'deki Bulgaristan vatandaşlarımıza çağrımız, çevrim içi dilekçe doldurmalarıdır." dedi.

Uzun, Bulgaristan'daki son hükümetin 4 partiden oluştuğunu, biri istifa ettikten sonra yeniden seçime gidildiğini belirterek, "Kendi aralarında uyuşmazlık yaşadıkları için sorunlar olabiliyor. Bu, Bulgaristan'ın istikrarsız bir ülke olmasına sebep oluyor. Bulgaristan, Türkiye ve farklı ülkelerdeki vatandaşlarımız seçime katılarak istikrarı umarım sağlarlar. İnsanımızın orada refah seviyesi yükselsin, Bulgaristan ekonomisi kalkınsın beklentileri var. Bu defa umarım Bulgaristan daha uzun vadeli parlamentoya kavuşacaktır." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Bulgaristan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'deki Bulgaristan göçmenlerine 2 Ekim seçimleri için 'oy kullanın' çağrısı - Son Dakika

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