Bulgaristan seçimlerine Türkiye'den yüksek katılım bekleniyor - Son Dakika
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Bulgaristan seçimlerine Türkiye'den yüksek katılım bekleniyor

01.10.2022 11:14
Bulgaristan seçimlerine Türkiye'den yüksek katılım bekleniyor

Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Onursal Başkanı Bayram Çolakoğlu, Bulgaristan'da yarın yapılacak erken genel seçimlerde, Türkiye'de oy kullanma hakkı olan çifte vatandaş statüsünde yaşayan Bulgaristan göçmenlerinden yüksek katılım beklediklerini bildirdi.

Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Onursal Başkanı Bayram Çolakoğlu, Bulgaristan'da yarın yapılacak erken genel seçimlerde, Türkiye'de oy kullanma hakkı olan çifte vatandaş statüsünde yaşayan Bulgaristan göçmenlerinden yüksek katılım beklediklerini bildirdi.

Çolakoğlu, AA muhabirine, Bulgaristan'da geçen sene 3 kez seçim gerçekleştirildiğini, en son kasımda yapılan seçimin ardından çok partili bir koalisyonla kurulan hükümetin 6 ay dayanabildiğini söyledi.

Şu an ülkeyi seçim hükümetinin yönettiğini, bunun yorucu bir süreç olduğunu dile getiren Çolakoğlu, "Bir ülke 3 defa seçime gitti. 6 aylık bir nefes almanın ardından tekrar yeni bir seçim yapılıyor, yani istikrarlı bir hükümet olması tabii herkesin arzusu, vatandaşın da arzusu." dedi.

Çolakoğlu, Türkiye'de 150 bin civarında oy potansiyeli bulunduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Kasımdaki seçimlerde, Türkiye'den rekor oy çıktı. Çok uzun zamandan sonra Türkiye'den 85 bin oy çıktı. 2009 yılından beri ilk defa bu kadar yüksek oy kullanımı oldu. Burada tabii partilerin çalışması, sivil toplumun vatandaşları demokratik haklarını kullanması için seçimlerle teşvik etmesinin etkisi büyük oldu. Son seçimler cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte yapıldı ve Türk cumhurbaşkanı adayı olması da burada tetikleyici bir unsur olarak ortaya çıktı. Bugün dağılan bir koalisyon hükümetinden sonra tekrar seçimle baş başayız. Pazar günü yüksek bir katılım bekliyoruz. Seçimler, hakikaten demokratik bir ortamda 'Biz varız.' demektir. Bulgaristan'daki Türk azınlığının da 'Biz varız.' dediği araçlardan en önemli bir tanesi de seçimler. Türkiye'den iyi bir katılım olacağını tahmin ediyoruz."

-"Demokratik hakkımızı kullanmak için en yakın sandığa gidelim"

Çolakoğlu, Bulgaristan'da 240 milletvekilinden oluşan bir parlamento bulunduğuna değinerek, Türklerin çoğunluğunu oluşturduğu Hak ve Özgürlük Hareketinin, en son seçimde 36 milletvekili çıkardığını kaydetti.

Diğer partilerde az da olsa Türk milletvekili seçildiğini hatırlatan Çolakoğlu, 240 kişiden oluşan bir parlamentoda 36 sayısının, temsil noktasında önemli bir oran olduğunu belirtti.

Bulgaristan'da seçim kararı alınmasının ardından Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının da seçmenleri bilgilendirmeye yönelik çalışmalar başlattığını anlatan Çolakoğlu, "Aslında burada sivil toplum kuruluşları, vatandaşları sandığa davet ederken bir yandan da seçim çalışması yapmış oluyor. Kocaeli'de 10 sandık var, 7 ilçede. 160 civarı Türkiye'de sandık var, çok ilde sandık var. Ulaşmak kolay. Evet, çok seçim oluyor Bulgaristan'da. Evet, bir yılgınlık var. Zaman zaman 'Bir şey olmaz.' diye bir ümitsizlik de oluyor ama her şeye rağmen bu bir haktır. Bir oy, bir oydur. Demokratik hakkımızı kullanmak için en yakın sandığa giderek oyumuzu kullanalım ve 'Biz varız.' diyelim." ifadelerini kullandı.

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TÜRKİYE'DE 22 İLDE, BULGARİSTAN SEÇİMLERİ İÇİN OY KULLANILACAK TÜRKİYE'DE 22 İLDE, BULGARİSTAN SEÇİMLERİ İÇİN OY KULLANILACAK Türkiye'deki Bulgaristan göçmenlerine 'sandığa gidin' çağrısı Türkiye'deki Bulgaristan göçmenlerine 'sandığa gidin' çağrısı
Kaynak: AA

Bulgaristan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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