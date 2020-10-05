Balkan Türkleri'nden Azerbaycan'a destek - Son Dakika

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Erol Ulu, Ermenistan'ın uluslararası hukuk kurallarını çiğneyerek Azerbaycan'a yönelik saldırılarını kınadıklarını bildirdi.

Ulu, AA muhabirine, Ermenistan'ın saldırısına uğrayan Azerbaycan'a destek verdiklerini söyledi.

Yerleşim yerlerindeki sivil ve Azerbaycan askerlerini hedef alan Ermenistan'ın saldırgan tutumlarının insanlığa ve dünya barışına zarar verdiğini belirten Ulu, "Medeniyetten yoksun bir anlayışla hareket eden Ermenistan'ın saldırıları hak ve özgürlük kurallarını çiğnediğinin açık göstergeleridir." ifadelerini kullandı.

Ulu, Dağlık Karabağ Bölgesi'nin stratejik tarihi bir bölge olduğunu aktararak, Azerbaycan'ın saldırılar karşısında başlattığı operasyonları desteklediklerini kaydetti.

Konfederasyonda bulunan federasyon ve bağlı derneklerle Ermenistan'ın uluslararası hukuk kurallarını çiğneyerek Azerbaycan'daki kardeşlerine yönelik yaptığı bu çirkin saldırıyı kınadıklarını aktaran Ulu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan ve Dışişleri Bakanlığımızın Balkan ülkelerindeki soydaşlarımıza yönelik yaptığı çalışmaları da yakından takip ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz." dedi.