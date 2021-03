Balkan Türklerinden "Atalarımın Dansı Projesi" - Son Dakika

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde; Samsun Balkan Türkleri Derneği'nin hazırladığı down sendromlu gençlerinde etkinliklerde aktif katılımının sağlanacağı "Atalarımın Dansı Projesi" hayata geçiyor.

Samsun Balkan Türkleri Derneği, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan destek alarak hayata geçireceği Atalarımın Dansı Projesi ile down sendromlu gençlerin de yer aldığı daimi bir Genç Balkan Halk Dansları Ekibi oluşturuyor. Bu proje ile down sendronlu gençler aktif görevler alarak sorumluluk bilinci içinde birlikte hareket edip ekibin bir parçası olacak.

Dezavantajlı gençlerin sosyal hayata katılmalarına destek olmak amacıyla önceki dönem otistik çocuklar için de konser düzenleyen Balkan Türkleri Derneği, yeni projeleri ile down sendromlu gençlerin akranları ile kaynaşmasına imkan tanıyor.

"Atalarımın Dansı Projesi" örnek olacak

Atalarımın Dansı Projesi hakkında bilgi veren Samsun Balkan Türkleri Derneği Başkanı Uğur Burak Özata, "Yeni ve örnek bir projemizi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü itibariyle down sendromlu gençlerimizi daha iyi tanıyarak toplumda bizlerle bir arada olmalarına fırsat tanıyacak projelerin yürütülmesi hepimizin sorumluluğudur. Biz de bu projemizle down sendromlu gençlerimizin aktif bir şekilde ekibin içinde yer almasını sağlayacağız. Projemizle dezavantajlı gençlerimizin sosyalleşmelerine katkı sağlayarak akranlarının da onları daha iyi tanımasına imkan sunacak. Down sendromlu gençlerimiz, iş birliği yaptığımız Samsun DOWN-ÇED Down Sendromlu Çocuklar ve Aileleri Eğitim Dayanışma Derneği aracılığı ile projemizde aktif rol oynayacaklar" dedi.

"Unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerler yaşatılacak"

Unutulmaya yüz tutmuş halk oyunlarının proje kapsamında artık bölgeyi yöresel kıyafetleriyle temsil edecek profesyonel genç bir ekip ile sergileneceğine dikkat çeken Özata, "Projemiz, unutulmaya yüz tutmuş Balkan Türklerine ait kültürel mirasın yeni nesle aktarılmasını ve yaşatılmasını sağlayacaktır. Yetişkinlerden oluşacak bir ana grup ile bu grubun sürekliliğini sağlayacak bir alt destek grubuna 9 ay boyunca Balkan Halk Dansları eğitimi verilecek. Bu projemizde eğitim alan gençlerimiz yurt içi ve yurtdışı festivallerde, yarışmalarda yeteneklerini sergileme ve akranları ile rekabet etme imkanı bulacaklardır. Aynı zamanda proje kapsamında pandemi nedeniyle oluşan özel durum da dikkate alınarak online Balkan Halk Dansları Eğitim Kayıtları düzenlenerek herkesin faydalanması için sosyal medya hesaplarımızda yayınlanacaktır" şeklinde konuştu.

Balkan Gençlik ve Spor Kulübü kuruluyor

İhtiyaçlar ve talepler çerçevesinde derneğe ait bir kulüp kurulması yolunda çalışmaların başladığına değinen Özata, "Derneğimiz aynı proje kapsamında gençlerimizin sanatsal, kültürel, sportif, eğitsel faaliyetlerde gönüllülük esaslı çalışmalarına imkan sağlayacak bir Balkan Gençlik ve Spor Kulübü kuracak ve tüm bu aktivitelerin devamlılığını sağlayacaktır. Atalarımın dansı projesi, milli ve manevi değerlerimizi yaşatarak unutulmaya yüz tutan kültürel öğelerimizin genç nesle aktarılmasını sağlayacaktır" diye konuştu. - SAMSUN